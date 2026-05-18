Эти модели сделали Lamborghini бессмертной 18.05.2026, 16:36

От Miura до Urus — марка прошла путь через банкротства и триумфы.

Сегодня Lamborghini считается одним из самых узнаваемых автомобильных брендов в мире, однако история компании далека от идеальной. За шесть десятилетий итальянская марка пережила банкротства, смену владельцев и финансовые кризисы. И каждый раз ее спасали конкретные модели, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Первым настоящим прорывом стала Lamborghini Miura. Именно она в 1960-х фактически создала образ современного суперкара — с мощным V12, расположенным посередине кузова. Без Miura компания могла остаться производителем обычных GT-автомобилей.

Затем появился Countach — машина, которая определила внешний вид суперкаров на десятилетия вперед. Агрессивный дизайн, угловатые формы и знаменитые двери сделали модель символом автомобильных 1980-х. Именно Countach сформировал фирменный стиль Lamborghini, который позже унаследовали Diablo, Murciélago и Revuelto.

В начале 1990-х компанию спас Diablo. Несмотря на финансовые проблемы и постоянную смену собственников, Lamborghini выпустила один из самых безумных суперкаров эпохи. Именно Diablo помог бренду дожить до покупки немецким концерном Audi.

Под управлением Audi появился Murciélago — первый «современный» Lamborghini. Машина сохранила характер классических моделей, но получила более высокое качество сборки и надежность. Для многих именно Murciélago стал идеальным балансом между старой школой и технологичным будущим.

Но настоящую финансовую стабильность компании принес Gallardo. Более доступный суперкар с V10 оказался невероятно успешным и впервые сделал Lamborghini массово прибыльной. Позже ту же роль для бренда сыграл кроссовер Urus, который сегодня приносит компании огромную часть доходов.

История Lamborghini — это не только история скорости и дизайна, но и постоянной борьбы за выживание. И именно эти модели сделали бренд практически неуязвимым.

