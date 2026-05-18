18 мая 2026, понедельник, 17:13
Радослав Сикорский: Лукашенко — искренний продукт советской колхозной системы

  • 18.05.2026, 17:08
Радослав Сикорский

Глава МИД Польши заявил, что автономия диктатора уменьшается.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал Александра Лукашенко «искренним продуктом советской системы». Политик также отметил, что не советует возвращаться в Беларусь недавно выдворенному из страны экс-политзаключенному Андрею Почобуту — его он хотел бы видеть лично благодарящим президента США Дональда Трампа. Об этом польский министр иностранных дел рассказал в интервью, которое было опубликовано в его YouTube-канале, пишет «Зеркало».

По мнению Сикорского, президент США Дональд Трамп начал «перезагрузку» отношений с Александром Лукашенко. И как раз на фоне этого прошел обмен в формате «пять на пять» на границе с Беларусью 28 апреля. В процессе были задействованы семь государств. Беларусские власти тогда выдворили из страны одного из лидеров Союза поляков Анджея Почобута. По словам Сикорского, «те, кто больше всего хвастаются этой операцией, имели к ней меньше всего отношения».

Глава МИД Польши рассказал, что говорил с Почобутом около часа на скамейке в больничном саду:

«Это был разговор поляков. Это патриот, кавалер ордена Белого Орла, диссидент. Он рвется в Беларусь, а я ему, конечно, это очень сердечно и решительно не советую. Потому что после пяти лет, я считаю, он должен дистанцироваться от того, что произошло. Кроме того, ему предстоит получить премию Сахарова, за которую я, кажется, еще голосовал в Европарламенте. Ну и он должен также поблагодарить того, кто повлиял на его освобождение — президента Трампа. Лучше всего — лично».

Сикорский надеется, что начатый при содействии США процесс освобождения беларусских политзаключенных будет продолжаться.

Еще он ответил на вопрос о том, какой человек Лукашенко — с ним польский политик пересекался в 2010—2011 годах. Со слов Сикорского, тогда тот хотел сближения с Европой, но потом снова начал бросать людей в тюрьмы.

«Это искренний продукт советской колхозной системы. Когда с ним разговариваешь именно в таком „олдскульном“ стиле, то разговор идет, — отметил глава польского МИД. — Но также надо отдать должное, что он довольно ловко лавирует. Ведь Владимир Путин, вероятно, хотел бы, чтобы Лукашенко отправил беларусских солдат на фронт в Украину, а на это он не согласился. Некую степень автономии он сохраняет, хотя она уменьшается».

Сикорский подчеркнул, что у Беларуси с РФ «интеграция оборонных систем в принципе полная, особенно противовоздушной обороны». А еще россияне помогли Лукашенко пережить «ту социальную революцию в результате украденных выборов» в 2020 году.

Глава польского МИД также рассказал, что в этом году планируется открыть новое здание посольства Польши в Беларуси.

