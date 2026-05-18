18 мая 2026, понедельник, 18:42
Украинские дроны разгромили технику россиян под Запорожьем

  • 18.05.2026, 17:37
Среди пораженных целей — пушки, средства РЭБ и склады боеприпасов.

Пилоты 23-й бригады «Хортица» Национальной гвардии Украины нанесли удары с помощью FPV-дронов по технике и позициям оккупантов на Запорожском направлении.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», украинские операторы дронов за прошедшую неделю боевых действий в зоне своей ответственности уничтожили более 30 единиц логистической и артиллерийской техники врага.

Среди пораженных целей:

авто / мототехника / НРК - 22 ед.;

пушки — 9 ед.;

средства РЭБ/РЭР — 10 ед.;

КП, СП, пункты дислокации и склады БК — 63 ед.;

телекоммуникационное оборудование - 8 ед.;

личный состав - 5 ед.

