Украинские дроны разгромили технику россиян под Запорожьем
- 18.05.2026, 17:37
Среди пораженных целей — пушки, средства РЭБ и склады боеприпасов.
Пилоты 23-й бригады «Хортица» Национальной гвардии Украины нанесли удары с помощью FPV-дронов по технике и позициям оккупантов на Запорожском направлении.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», украинские операторы дронов за прошедшую неделю боевых действий в зоне своей ответственности уничтожили более 30 единиц логистической и артиллерийской техники врага.
Среди пораженных целей:
авто / мототехника / НРК - 22 ед.;
пушки — 9 ед.;
средства РЭБ/РЭР — 10 ед.;
КП, СП, пункты дислокации и склады БК — 63 ед.;
телекоммуникационное оборудование - 8 ед.;
личный состав - 5 ед.