Меркель не поддержала идею стать переговорщиком с Россией от Европы

18 мая 2026, понедельник, 18:42
  • 18.05.2026, 18:02
Фото: Getty Images

Бывший канцлер Германии заявила, что в переговорах должны участвовать действующие европейские политики.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в возможных переговорах Евросоюза и России должны участвовать действующие европейские политики. О том, что в Брюсселе рассматривают госпожу Меркель в качестве переговорщика от ЕС, сообщало издание Politico.

Меркель сказала, что не получала официальных предложений представить ЕС на переговорах с Россией. «Мы могли вести (переговоры. — Прим.) с президентом (России Владимиром. — Прим.) Путиным лишь потому, что мы имели политическую власть», — сказала Ангела Меркель в эфире радиостанции WDR, имея в виду обсуждения Минских соглашений в 2014 году.

«Лично мне никогда бы не пришло в голову попросить посредника поехать в Минск от моего имени и поговорить с Путиным. Вы должны взять это в собственные руки»,— добавила бывший канцлер ФРГ.

Написать комментарий 1

