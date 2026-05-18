19FortyFive: Война в Украине — кошмар для Путина 18.05.2026, 18:33

Российская армия истощена до предела.

Общие потери России в войне против Украины могут достигать около 1,1 миллиона человек, включая убитых и тяжело раненых, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Из этого числа, по оценкам издания, около 350 тысяч человек могли погибнуть. Подобные цифры означают, что потери составляют более половины от предполагаемой численности российской действующей армии.

Затяжной характер войны, которая длится уже пятый год, ставит обе стороны перед вопросом о предельной нагрузке на человеческие и мобилизационные ресурсы. Несмотря на численное превосходство России по ряду оценок, Украина сохраняет значительные силы за счет мобилизации и резерва.

Отдельно подчеркивается, что конфликт носит фактически позиционный характер, без решающего перевеса на поле боя. При этом отмечаются проблемы с моральным состоянием российских войск, а также сообщения о демотивации и отказах от участия в боевых действиях в начале конфликта.

Эксперты также указывают, что масштабные потери могут со временем усилить давление на российское руководство и общество, особенно на фоне отсутствия явного военного успеха. Однако при жестком контроле информации внутри страны реальную реакцию общества трудно предсказать.

