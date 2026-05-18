Россияне начали сокращать вклады в банках 18.05.2026, 19:08

Впервые с 2022 года.

Средства на срочных депозитах россиян в банках в марте сократились на 288 млрд руб., показал анализ РБК, это первый отток средств именно со вкладов с октября 2022 г., когда люди были в панике от мобилизации. В результате общий размер средств россиян в банках вырос за месяц всего на 0,3%, и только за счет текущих счетов, отмечал Центробанк РФ. По его данным, сильнее других уменьшились длинные депозиты, на срок свыше года.

Среди причин эксперты называют прежде всего снижение ставок, из-за которого часть сбережений перетекает в другие финансовые активы, либо тратится на покупки дорогих товаров длительного пользования, а также потребность людей в наличных из-за отключений интернета и проблем с безналичными расчетами. В марте продажи автомобилей выросли на 30,6% в годовом выражении, а в апреле на 15,1% после падения в январе-феврале, а объем наличных на руках у россиян вырос на 0,3 трлн руб., а в апреле еще на 0,6 трлн.

Основная часть денег, которые россияне хранят в банках, находится на депозитах: 46,9 из 67,4 трлн руб. на 1 апреля, по данным ЦБ. Но люди уже давно не несут новые деньги во вклады, показало исследование Frank RG. В 2025 г. ситуация рынок сбережений (срочные депозиты и текущие счета граждан) вырос почти полностью за счет начисляемых процентов — 15,5%, а приток нового капитала обеспечил всего 0,4% роста. Годом ранее проценты обеспечили примерно 60% общего роста.

Гражданский кодекс позволяет людям в любой момент забрать деньги даже со срочного вклада, при этом теряются лишь проценты. Однако срок большинства депозитов россиян составляет менее полугода, достаточно дождаться его и не открывать новый. Вклады на срок более года, которые истекали в марте, вероятно, были открыты в конце 2024 – начале 2025 гг. В это время ставки по вкладам были на пике, а сейчас они вернулись на уровень ноября 2023 г.

На фоне высоких ставок в прошлом году доля доходов, идущих на сбережения (норма сбережений), достигла исторического максимума 16,6%, но по мере снижения ставок уменьшится и норма сбережений, и больше средств пойдет на потребительский рынок, рассуждает министр экономразвития Максим Решетников. Процесс постепенного роспуска части избыточных сбережений присутствует, отмечал экономист Егор Сусин. Можно говорить о небольших перетоках части сбережений в спрос на авто, но по мере снижения ставок это и должно происходить, считает он.

Исследование Frank RG показало, что 27,5% россиян не откажутся от вкладов даже при снижении доходности, 24,8% в таком сценарии рассмотрят альтернативные продукты, а 21,2% начнут тратить накопленные сбережения.

Уровень ставок по вкладам вплотную приблизились к инфляционным ожиданиям россиян. «Говорить, что вклады потеряли привлекательность, рано. Но то, что она снижается, факт», – писали аналитики MMI, ожидая, что интересы вкладчиков будут смещаться к фондовому рынку, товарам длительного пользования и жилью.

Россияне наращивают вложения в облигации. В марте они купили корпоративных облигаций на 139 млрд руб., в апреле на 157 млрд и еще на 80 млрд руб. ОФЗ, став крупнейшими покупателями госбумаг на вторичном рынке.

Итоги апреля ЦБ еще не подвел, но по предварительным данным, отток средств с депозитов прекратился, но и о притоке речи нет. Новые поступления на счета и депозиты россиян, по оценке ЦБ, составил 1,2 трлн руб., но это результат досрочных социальных выплат перед майскими праздниками. Приток рублевых средств населения в банки ускорился за счет текущих счетов, пишет ЦБ, но «остатки в срочном сегменте существенно не изменились».

