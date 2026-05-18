Украинская разведка получила секретные российские документы с оценкой потерь от войны
- 18.05.2026, 19:20
Зеленский раскрыл детали.
Служба внешней разведки (СВР) Украины получила внутренние российские документы, свидетельствующие о серьезных экономических потерях РФ из-за войны и санкций. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram 18 мая.
По словам Зеленского, одним из ключевых показателей проблем в российской экономике стало сокращение числа действующих нефтяных скважин.
«Только одна российская нефтяная компания – и не самая крупная – уже вынуждена закрыть около 400 скважин. Учитывая специфику российской нефтедобычи, это ощутимые потери, поскольку перезапуск скважин в России значительно сложнее, чем в других нефтедобывающих странах», – заявил Зеленский.
Также разведка зафиксировала сокращение нефтепереработки в России как минимум на 10% всего за несколько месяцев этого года.
«Видим, что наши украинские дальнобойные санкции действительно работают, и будем это направление наших активных действий наращивать», – подчеркнул глава государства.
Также он обратил внимание на проблемы в финансовом секторе РФ. По словам президента, 11 российских банков готовятся к полной ликвидации из-за критических проблем, еще восемь финансовых учреждений накопили значительные риски.
«Оптимистичны для нас и показатели дефицита федерального бюджета в этом году – почти $80 млрд на пятом месяце года, и это на фоне банкротства значительной части российских региональных бюджетов», – подчеркнул Зеленский.
Президент также сообщил, что поручил руководителю СВР Олегу Луговскому распространить часть полученной информации о попытках России привлекать иностранные компании к обходу санкций и поддержке российской экономики.
По словам Зеленского, украинская сторона зафиксировала попытки организовать вывоз зерна из оккупированного Крыма, а также другие схемы экономической эксплуатации полуострова с участием компаний из США. Кроме того, по данным разведки, Россия пытается привлечь иностранные инвестиции и технологии в свои арктические нефтегазовые проекты.