Украинская разведка получила секретные российские документы с оценкой потерь от войны 18.05.2026, 19:20

Зеленский раскрыл детали.

Служба внешней разведки (СВР) Украины получила внутренние российские документы, свидетельствующие о серьезных экономических потерях РФ из-за войны и санкций. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram 18 мая.

По словам Зеленского, одним из ключевых показателей проблем в российской экономике стало сокращение числа действующих нефтяных скважин.

«Только одна российская нефтяная компания – и не самая крупная – уже вынуждена закрыть около 400 скважин. Учитывая специфику российской нефтедобычи, это ощутимые потери, поскольку перезапуск скважин в России значительно сложнее, чем в других нефтедобывающих странах», – заявил Зеленский.

Также разведка зафиксировала сокращение нефтепереработки в России как минимум на 10% всего за несколько месяцев этого года.

«Видим, что наши украинские дальнобойные санкции действительно работают, и будем это направление наших активных действий наращивать», – подчеркнул глава государства.

Также он обратил внимание на проблемы в финансовом секторе РФ. По словам президента, 11 российских банков готовятся к полной ликвидации из-за критических проблем, еще восемь финансовых учреждений накопили значительные риски.

«Оптимистичны для нас и показатели дефицита федерального бюджета в этом году – почти $80 млрд на пятом месяце года, и это на фоне банкротства значительной части российских региональных бюджетов», – подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что поручил руководителю СВР Олегу Луговскому распространить часть полученной информации о попытках России привлекать иностранные компании к обходу санкций и поддержке российской экономики.

По словам Зеленского, украинская сторона зафиксировала попытки организовать вывоз зерна из оккупированного Крыма, а также другие схемы экономической эксплуатации полуострова с участием компаний из США. Кроме того, по данным разведки, Россия пытается привлечь иностранные инвестиции и технологии в свои арктические нефтегазовые проекты.

