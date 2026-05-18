Фанаты «Интер Майами» устроили Лионелю Месси молчаливый протест 18.05.2026, 19:18

Фото: Getty Images

Болельщики озвучили свои претензии.

Коалиция болельщиков La Familia, объединяющая самые активные фанатские группы «Интер Майами», устроила акцию протеста во время матча регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с «Портленд Тимберс» (2:0). Как сообщает AS, она выразилась в отказе от кричалок, флагов и барабанов.

Вместо привычного шума сектор, расположенный за воротами, на протяжении 85 минут игры хранил молчание. При этом до начала игры фанаты вели себя как обычно: пели и играли на барабанах.

Причиной молчаливой акции стало недовольство болельщиков поведением игроков. После четырех последних домашних матчей на новом стадионе «Нью Стэдиум» футболисты ни разу не подходили к болельщикам, чтобы поблагодарить их за поддержку. Фанаты сочли это неуважением и решили показать, что атмосфера на трибунах зависит именно от них.

На 85-й минуте, пишет Goal, фанаты нарушили молчание и начали скандировать с трибун на испанском языке требование, чтобы игроки приветствовали своих болельщиков. В ответ на это восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси неодобрительно махнул рукой в сторону трибун.

Как сообщает Bolavip, после финального свистка Месси жестом попросил партнеров не подходить к трибунам и покинул поле вместе с Луисом Суаресом и Родриго Де Паулем.

Лишь трое футболистов — Иэн Фрэй, Янник Брайт и Дейн Сент-Клер — ослушались капитана и все же подошли к фанатскому сектору, чтобы поприветствовать болельщиков, пишет AS.

«Интер» одержал первую победу на новой арене. В первых трех играх были ничьи с «Нью-Инглэнд Революшн» (1:1), «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2) и «Остином» (2:2), а в четвертом матче — поражение от «Орландо Сити» (3:4).

«Интер Майами» с 28 очками идет вторым в Восточной конференции. «Портленд Тимберс», набрав 14 баллов, занимает 12-е место на Западе.

