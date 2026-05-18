закрыть
18 мая 2026, понедельник, 20:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фанаты «Интер Майами» устроили Лионелю Месси молчаливый протест

  • 18.05.2026, 19:18
  • 1,560
Фанаты «Интер Майами» устроили Лионелю Месси молчаливый протест
Фото: Getty Images

Болельщики озвучили свои претензии.

Коалиция болельщиков La Familia, объединяющая самые активные фанатские группы «Интер Майами», устроила акцию протеста во время матча регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с «Портленд Тимберс» (2:0). Как сообщает AS, она выразилась в отказе от кричалок, флагов и барабанов.

Вместо привычного шума сектор, расположенный за воротами, на протяжении 85 минут игры хранил молчание. При этом до начала игры фанаты вели себя как обычно: пели и играли на барабанах.

Причиной молчаливой акции стало недовольство болельщиков поведением игроков. После четырех последних домашних матчей на новом стадионе «Нью Стэдиум» футболисты ни разу не подходили к болельщикам, чтобы поблагодарить их за поддержку. Фанаты сочли это неуважением и решили показать, что атмосфера на трибунах зависит именно от них.

На 85-й минуте, пишет Goal, фанаты нарушили молчание и начали скандировать с трибун на испанском языке требование, чтобы игроки приветствовали своих болельщиков. В ответ на это восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси неодобрительно махнул рукой в сторону трибун.

Как сообщает Bolavip, после финального свистка Месси жестом попросил партнеров не подходить к трибунам и покинул поле вместе с Луисом Суаресом и Родриго Де Паулем.

Лишь трое футболистов — Иэн Фрэй, Янник Брайт и Дейн Сент-Клер — ослушались капитана и все же подошли к фанатскому сектору, чтобы поприветствовать болельщиков, пишет AS.

«Интер» одержал первую победу на новой арене. В первых трех играх были ничьи с «Нью-Инглэнд Революшн» (1:1), «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2) и «Остином» (2:2), а в четвертом матче — поражение от «Орландо Сити» (3:4).

«Интер Майами» с 28 очками идет вторым в Восточной конференции. «Портленд Тимберс», набрав 14 баллов, занимает 12-е место на Западе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип