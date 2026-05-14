На Кубе вспыхнули протесты 4 14.05.2026, 16:34

5,632

На острове — блэкаут.

Сотни разъяренных кубинцев вышли на улицы Гаваны, протестуя против нехватки топлива. Люди перекрывали дороги подожженными кучами мусора, стучали кастрюлями, выкрикивали антиправительственные лозунги и скандировали: «Включите свет!» и «Народ, объединенный, непобедим!». Это крупнейшая волна протестов в Гаване с начала энергетического кризиса в январе, пишет BBC.

Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви заявил, что на острове полностью закончились мазут и дизельное топливо, из-за чего энергосистема оказалась в «критическом состоянии».

В некоторых районах Гаваны электричества нет по 20—22 часа в сутки.

На этом фоне США в среду снова предложили Кубе гуманитарную помощь в размере 100 миллионов долларов — в обмен на «существенные реформы коммунистической системы острова».

Ситуация резко ухудшилась после января, когда президент США Дональд Трамп, который неоднократно заявлял о намерении добиться смены коммунистического правительства Кубы, усилил эмбарго и пригрозил пошлинами странам, поставляющим острову топливо.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель 13 мая написал в соцсетях, что причиной энергетического кризиса являются действия США, признав при этом, что ситуация на острове «особенно напряженная».

«У этого драматического ухудшения есть одна причина — геноцидная энергетическая блокада, которой Соединенные Штаты подвергают нашу страну, угрожая иррациональными тарифами любой стране, которая поставляет нам топливо», — заявил он.

Обычно Куба зависела от поставок нефти из Венесуэлы и Мексики для своих нефтеперерабатывающих заводов. Однако обе страны в значительной степени прекратили поставки после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами странам, отправляющим топливо на остров.

Два дня назад Трамп объявил, что Куба «терпит крах» и сама попросила о переговорах, однако никаких конкретных деталей не привёл.

Ранее в этом месяце Трамп заявлял, что при силовом конфликте Соединенные Штаты «практически немедленно» возьмут Кубу под свой контроль.

Протесты вспыхнули одновременно в нескольких районах Гаваны.

«У нас живет много пожилых людей, многие прикованы к постели. Продукты портятся», — сказал агентству Reuters житель столицы Родольфо Алонсо, который работает в государственном секторе.

По его словам, он решил выйти на акцию после того, как его район Плайя оставался без электричества более 40 часов.

«Мы начали стучать кастрюлями просто для того, чтобы нам дали хотя бы три часа света. Нам больше ничего не нужно. Это не политический протест», — сказал он.

Журналисты Reuters сообщают, что в нескольких случаях видели, как электричество возвращалось именно в те районы, где проходили акции. После этого толпы мужчин, женщин и детей аплодировали и быстро расходились.

На местах дежурили усиленные наряды полиции, однако силовики в основном наблюдали со стороны и не вмешивались.

Ранее в тот же самый день министр энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы сделал заявление.

«У нас совсем нет ни мазута, ни дизеля. Резервов не осталось. Единственное, что у нас есть, — это газ с наших месторождений, где добыча выросла», — сказал Висенте де ла О Леви в эфире государственного телевидения.

По его словам, отключения электричества, которые продолжаются по 20‑22 часа в сутки, ещё больше обострили напряжённость в городе, и так истощённом нехваткой еды, топлива и лекарств.

Больницы на Кубе уже не могут работать в нормальном режиме, школы и государственные учреждения вынуждены закрываться. Кризис ударил и по туризму — одной из ключевых отраслей кубинской экономики.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти Кубы отказались от американской гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов. Гавана это обвинение отвергла.

В среду Госдепартамент США снова подтвердил готовность оказать помощь, уточнив, что распределять её планируют при координации с Католической церковью и «надёжными» гуманитарными организациями.

«Решение остаётся за кубинским режимом: принять наше предложение помощи или отказаться от жизненно важной поддержки и в конечном итоге нести ответственность перед кубинским народом за препятствование критически необходимой помощи», — говорится в заявлении.

Давление Вашингтона на Кубу усилилось в начале мая, когда США ввели новый пакет санкций против высокопоставленных кубинских чиновников, обвинив их в нарушениях прав человека.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com