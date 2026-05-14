Поколение зумеров меняет власть на Мадагаскаре 14.05.2026, 17:34

Фото: Rijasolo/AFP via Getty Images

Молодые активисты бросили вызов военным страны.

Военные власти Мадагаскара объявили о проведении конституционного референдума в июне 2027 года и президентских выборов в октябре. Решение прозвучало на фоне новых протестов движения «Gen Z Madagascar», которое требует демократических реформ и возвращения гражданского управления, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Массовые акции молодежи начались еще в прошлом году из-за постоянных отключений электричества и нехватки воды. После жесткого разгона протестов, в ходе которого погибли не менее 22 человек, элитное подразделение армии свергло президента Андри Радзуэлину. Иронично, что сам Радзуэлина пришел к власти в результате переворота в 2009 году.

После смены власти жители действительно заметили небольшие улучшения — перебои с водой и электричеством стали реже. Однако эксперты считают, что проблемы страны остаются нерешенными. По словам аналитиков, военные лишь повторяют сценарий других африканских режимов: обещают реформы и выборы, одновременно укрепляя собственную власть.

Правозащитники сообщают, что давление на оппозицию и активистов продолжается. В апреле были задержаны участники протестов, включая известного молодежного лидера Эризо Андриаманантену. Им предъявили расплывчатые обвинения в заговоре и угрозе национальной безопасности.

Активисты уверены, что реальные проблемы населения остаются без внимания. Сегодня около 75% жителей Мадагаскара живут за чертой бедности, а во многих районах люди вынуждены вставать ночью, чтобы набрать воду. При этом власти делают ставку не на инфраструктуру, а на закупки оружия — в том числе у России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com