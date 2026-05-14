Поколение зумеров меняет власть на Мадагаскаре
- 14.05.2026, 17:34
Молодые активисты бросили вызов военным страны.
Военные власти Мадагаскара объявили о проведении конституционного референдума в июне 2027 года и президентских выборов в октябре. Решение прозвучало на фоне новых протестов движения «Gen Z Madagascar», которое требует демократических реформ и возвращения гражданского управления, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Массовые акции молодежи начались еще в прошлом году из-за постоянных отключений электричества и нехватки воды. После жесткого разгона протестов, в ходе которого погибли не менее 22 человек, элитное подразделение армии свергло президента Андри Радзуэлину. Иронично, что сам Радзуэлина пришел к власти в результате переворота в 2009 году.
После смены власти жители действительно заметили небольшие улучшения — перебои с водой и электричеством стали реже. Однако эксперты считают, что проблемы страны остаются нерешенными. По словам аналитиков, военные лишь повторяют сценарий других африканских режимов: обещают реформы и выборы, одновременно укрепляя собственную власть.
Правозащитники сообщают, что давление на оппозицию и активистов продолжается. В апреле были задержаны участники протестов, включая известного молодежного лидера Эризо Андриаманантену. Им предъявили расплывчатые обвинения в заговоре и угрозе национальной безопасности.
Активисты уверены, что реальные проблемы населения остаются без внимания. Сегодня около 75% жителей Мадагаскара живут за чертой бедности, а во многих районах люди вынуждены вставать ночью, чтобы набрать воду. При этом власти делают ставку не на инфраструктуру, а на закупки оружия — в том числе у России.