закрыть
14 мая 2026, четверг, 17:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Поколение зумеров меняет власть на Мадагаскаре

  • 14.05.2026, 17:34
Поколение зумеров меняет власть на Мадагаскаре
Фото: Rijasolo/AFP via Getty Images

Молодые активисты бросили вызов военным страны.

Военные власти Мадагаскара объявили о проведении конституционного референдума в июне 2027 года и президентских выборов в октябре. Решение прозвучало на фоне новых протестов движения «Gen Z Madagascar», которое требует демократических реформ и возвращения гражданского управления, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Массовые акции молодежи начались еще в прошлом году из-за постоянных отключений электричества и нехватки воды. После жесткого разгона протестов, в ходе которого погибли не менее 22 человек, элитное подразделение армии свергло президента Андри Радзуэлину. Иронично, что сам Радзуэлина пришел к власти в результате переворота в 2009 году.

После смены власти жители действительно заметили небольшие улучшения — перебои с водой и электричеством стали реже. Однако эксперты считают, что проблемы страны остаются нерешенными. По словам аналитиков, военные лишь повторяют сценарий других африканских режимов: обещают реформы и выборы, одновременно укрепляя собственную власть.

Правозащитники сообщают, что давление на оппозицию и активистов продолжается. В апреле были задержаны участники протестов, включая известного молодежного лидера Эризо Андриаманантену. Им предъявили расплывчатые обвинения в заговоре и угрозе национальной безопасности.

Активисты уверены, что реальные проблемы населения остаются без внимания. Сегодня около 75% жителей Мадагаскара живут за чертой бедности, а во многих районах люди вынуждены вставать ночью, чтобы набрать воду. При этом власти делают ставку не на инфраструктуру, а на закупки оружия — в том числе у России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин