14 мая 2026, четверг, 17:43
В Минске на два года перекроют одну из центральных улиц

  • 14.05.2026, 17:15
В течение месяца будет подготовлено соответствующее решение.

В Минске на два года перекроют улицу Мельникайте в центре города. Об этом заявил генеральный директор «Минскметростроя» Василий Косовец, сообщает Blizko.by. Сквозной проезд закроют уже в начале июня.

Это необходимо для демонтажа двух тоннелепроходческих комплексов и строительства соединительного узла с действующей линией метро.

«В течение месяца будет подготовлено соответствующее решение, затем начнем работать и на этом участке», — отметил Василий Косовец.

В то же время, несмотря на перекрытие сквозного проезда, въезды во дворы останутся доступными для местных жителей.

