В Минске на два года перекроют одну из центральных улиц 14.05.2026, 17:15

В течение месяца будет подготовлено соответствующее решение.

В Минске на два года перекроют улицу Мельникайте в центре города. Об этом заявил генеральный директор «Минскметростроя» Василий Косовец, сообщает Blizko.by. Сквозной проезд закроют уже в начале июня.

Это необходимо для демонтажа двух тоннелепроходческих комплексов и строительства соединительного узла с действующей линией метро.

«В течение месяца будет подготовлено соответствующее решение, затем начнем работать и на этом участке», — отметил Василий Косовец.

В то же время, несмотря на перекрытие сквозного проезда, въезды во дворы останутся доступными для местных жителей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com