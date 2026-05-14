В Минске на два года перекроют одну из центральных улиц
- 14.05.2026, 17:15
В течение месяца будет подготовлено соответствующее решение.
В Минске на два года перекроют улицу Мельникайте в центре города. Об этом заявил генеральный директор «Минскметростроя» Василий Косовец, сообщает Blizko.by. Сквозной проезд закроют уже в начале июня.
Это необходимо для демонтажа двух тоннелепроходческих комплексов и строительства соединительного узла с действующей линией метро.
«В течение месяца будет подготовлено соответствующее решение, затем начнем работать и на этом участке», — отметил Василий Косовец.
В то же время, несмотря на перекрытие сквозного проезда, въезды во дворы останутся доступными для местных жителей.