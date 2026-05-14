Греческий эпос Нолана оказался в центре скандала

Греческий эпос Нолана оказался в центре скандала1
- 14.05.2026, 18:08
Как к этому причастен Илон Маск?
Вокруг предстоящего фильма Кристофера Нолана «Одиссея» разгорелся очередной интернет-скандал. Поводом стали претензии части пользователей соцсети X, связанных с окружением Илона Маска, к кастингу картины стоимостью около 250 миллионов долларов, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Картина, основанная на поэме Гомера, еще не вышла в прокат, но уже стала объектом критики. Поводом стали сообщения о том, что в фильме могут появиться Эллиот Пейдж в роли призрака Ахиллеса и Лупита Нионго в образе Елены Троянской (при этом детали ролей официально не подтверждены).
Критики в сети утверждают, что подобный кастинг «искажает» классический эпос, ссылаясь на традиционные образы персонажей как «белых с золотыми волосами». При этом игнорируется тот факт, что речь идет о мифологическом произведении, наполненном богами, чудовищами и фантастическими существами, а не исторической хронике.
Сторонники фильма указывают, что претензии выглядят выборочными и основаны скорее на культурных спорах, чем на фактах. Они также напоминают, что в оригинальных текстах Гомера нет строгих визуальных описаний, закрепляющих современные расовые интерпретации.
Тем не менее дискуссия вокруг «Одиссеи» продолжает набирать обороты, превращая будущий фильм в еще один фронт продолжающихся культурных войн в интернете.