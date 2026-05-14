В Минской области легковушка сбила сотрудника ГАИ 1 14.05.2026, 18:26

Иллюстративное фото

В Минской области легковушка сбила сотрудника ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла 14 мая около 13.15. По предварительной информации милиции, 74-летний водитель Opel совершил наезд на сотрудника ГАИ, который находился вблизи служебного автомобиля, на котором были включены проблесковые маячки красного и синего цветов.

Инспектор получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. В МВД отметили, что ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

На место происшествия выбыл глава МВД Иван Кубраков.

