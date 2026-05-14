закрыть
14 мая 2026, четверг, 19:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус пытался остричь жену налысо из-за подозрений, что она выпила без него

  • 14.05.2026, 18:55
Белорус пытался остричь жену налысо из-за подозрений, что она выпила без него

Необычная ситуация произошла в Петриковском районе.

В Петриковском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в домашнем насилии над супругой, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

По данным ведомства, супруги состоят в браке более 20 лет. В день происшествия мужчина был пьян и заподозрил жену в том, что она употребляла алкоголь без него. После этого конфликт перерос в насилие.

Как установлено, мужчина взял машинку для стрижки, силой усадил женщину на стул и начал стричь ее против воли. Женщине удалось вырваться и убежать к соседке, откуда она вызвала милицию.

После прибытия сотрудников мужчина отрицал, что причастен к произошедшему и к тому, что волосы супруги были острижены. Однако назначенная экспертиза установила на корпусе машинки для стрижки след пальца руки. По результатам дактилоскопического исследования отпечаток оказался принадлежащим самому мужчине.

Женщина также прошла судебно-медицинское обследование. Эксперты обнаружили на ее теле множественные кровоподтеки и ссадины различной давности. Кроме того, специалисты зафиксировали неравномерно и неровно остриженные волосы на голове.

Согласно заключению экспертов, обнаруженные травмы квалифицированы как телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья или стойкой утраты трудоспособности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Место происшествия
Фото: ГКСЭ
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин