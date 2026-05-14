Белорус пытался остричь жену налысо из-за подозрений, что она выпила без него 14.05.2026, 18:55

Необычная ситуация произошла в Петриковском районе.

В Петриковском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в домашнем насилии над супругой, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

По данным ведомства, супруги состоят в браке более 20 лет. В день происшествия мужчина был пьян и заподозрил жену в том, что она употребляла алкоголь без него. После этого конфликт перерос в насилие.

Как установлено, мужчина взял машинку для стрижки, силой усадил женщину на стул и начал стричь ее против воли. Женщине удалось вырваться и убежать к соседке, откуда она вызвала милицию.

После прибытия сотрудников мужчина отрицал, что причастен к произошедшему и к тому, что волосы супруги были острижены. Однако назначенная экспертиза установила на корпусе машинки для стрижки след пальца руки. По результатам дактилоскопического исследования отпечаток оказался принадлежащим самому мужчине.

Женщина также прошла судебно-медицинское обследование. Эксперты обнаружили на ее теле множественные кровоподтеки и ссадины различной давности. Кроме того, специалисты зафиксировали неравномерно и неровно остриженные волосы на голове.

Согласно заключению экспертов, обнаруженные травмы квалифицированы как телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья или стойкой утраты трудоспособности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Место происшествия

Фото: ГКСЭ

