Литва передала режиму Лукашенко ноту протеста
- 14.05.2026, 18:46
Из-за нарушений воздушного пространства.
МИД Литвы 14 мая вручил временно исполняющему обязанности поверенного в делах посольства Беларуси ноту протеста из-за нарушений воздушного пространства ночью 13 мая. Об этом сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.
МИД отметил, что это нарушение создало прямую угрозу безопасности гражданской авиации и привело к необходимости введения временных ограничений воздушного пространства над международным аэропортом Вильнюса.
«Белорусскому представителю вновь напомнили, что подобные продолжающиеся инциденты рассматриваются как серьезные нарушения международного права и преднамеренные гибридные атаки против Литвы, ответственность за которые несет Беларусь», — заявили в ведомстве.
Министерство повторило требование к Беларуси «выполнять свои международные обязательства по контролю за происходящим на ее территории и в воздушном пространстве, а также незамедлительно принять эффективные меры».
Ограничения воздушного пространства были введены над аэропортом Вильнюса 13 мая в 02.16 «из-за гибридной атаки, в ходе которой были зафиксированы навигационные объекты, характерные для воздушных шаров, в зонах повышенного риска для авиации». Аэропорт Вильнюса возобновил работу в 03.16.