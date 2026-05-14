Литва передала режиму Лукашенко ноту протеста 14.05.2026, 18:46

Из-за нарушений воздушного пространства.

МИД Литвы 14 мая вручил временно исполняющему обязанности поверенного в делах посольства Беларуси ноту протеста из-за нарушений воздушного пространства ночью 13 мая. Об этом сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

МИД отметил, что это нарушение создало прямую угрозу безопасности гражданской авиации и привело к необходимости введения временных ограничений воздушного пространства над международным аэропортом Вильнюса.

«Белорусскому представителю вновь напомнили, что подобные продолжающиеся инциденты рассматриваются как серьезные нарушения международного права и преднамеренные гибридные атаки против Литвы, ответственность за которые несет Беларусь», — заявили в ведомстве.

Министерство повторило требование к Беларуси «выполнять свои международные обязательства по контролю за происходящим на ее территории и в воздушном пространстве, а также незамедлительно принять эффективные меры».

Ограничения воздушного пространства были введены над аэропортом Вильнюса 13 мая в 02.16 «из-за гибридной атаки, в ходе которой были зафиксированы навигационные объекты, характерные для воздушных шаров, в зонах повышенного риска для авиации». Аэропорт Вильнюса возобновил работу в 03.16.

