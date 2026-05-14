закрыть
14 мая 2026, четверг, 19:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В флагманских тракторах МТЗ появились проблемы с китайскими двигателями

  • 14.05.2026, 19:07
В флагманских тракторах МТЗ появились проблемы с китайскими двигателями

Журналисты получили непубличные документы.

Министерство промышленности обязало Минский тракторный завод провести экспертизу китайских двигателей Weichai WP10. Об этом говорится в постановлении коллегии Минпрома, которое оказалось в распоряжении «Зеркала» благодаря BELPOL. Двигатели этого производителя выбрали на смену американским для флагманских тракторов «Беларус» серии 3500.

Фото: tractor.info

До 2022 года тяжелые энергонасыщенные трактора серии 3500 МТЗ выпускал с американскими дизельными двигателями Caterpillar и Cummins.

Однако после того как Беларусь поддержала Россию в войне с Украиной, завод попал под санкции и деталям стали искать замену. Пробовали продукцию российского Ярославского моторного завода и китайского производителя Weichai. Был ли в списке Минский моторный завод, неизвестно.

В итоге остановились на китайских Weichai из-за их экономичности. Уже в ноябре 2022 года МТЗ заявил, что разработал и собрал опытный образец энергонасыщенного трактора Belarus 3522. В январе 2023-го образец протестировали.

— Компания Weichai подтвердила поставку 100 двигателей уже в марте и с последующей поставкой данного количества в последующие месяцы. Поэтому я думаю, что это будет основной двигатель, который будет у нас на конвейере, — говорил тогда начальник первого управления конструкторско-экспериментальных разработок МТЗ Юрий Козловский. А уже в августе 2023-го завод запустил серийное производство.

Фото: пресс-служба МТЗ

В 2025 году МТЗ произвел 569 тракторов серии 3522 — это на 40% больше, чем в 2024 году.

— В целом это рекордный показатель за последние 12 лет. Наша конечная цель — довести сборку до шести таких машин в сутки, — говорил в феврале нынешнего года начальник механосборочного производства завода Павел Лисовский.

В апреле этого же года он заявлял, что завод за первый квартал 2026 года выпустил вдвое больше таких тракторов, чем за такой же период 2025-го — 268 против 122.

— Предприятие и дальше будет стремиться наращивать темпы производства, чтобы обеспечить своевременную поставку техники потребителям, — публично говорил Лисовский.

Фото: av.by

А непублично Министерство промышленности в том же апреле собрало коллегию, на которой обсуждали проблемы китайских двигателей Weichai. Оказалось, в них быстрее изнашиваются детали из-за пыли, которая попадает внутрь. А поскольку трактора постоянно работают в поле — это стало проблемой.

Исходя из постановления коллегии Минпрома, гендиректора МТЗ обязали отправить двигатель Weichai WP10 на независимую экспертизу «для определения коренных причин износа деталей цилиндропоршневой группы» и оценки «соответствия материалов и геометрических параметров деталей цилиндропоршневой группы требованиям технической документации завода-изготовителя».

Также Минпром потребовал, чтобы эксперты сравнили эти двигатели с теми, которые ставили раньше на модели серии 3000−3500 и на которые не было массовых жалоб.

Напомним, 1 мая Александру Лукашенко показали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора Belarus-5425. Политик назвал его «космическим кораблем».

— Смотрите, не опозорьтесь с качеством, — сказал он чиновникам.

Между тем на «космическом» тракторе стоит двигатель той же китайской компании Weichai, с двигателями которой возникли проблемы в тракторах других серий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин