В флагманских тракторах МТЗ появились проблемы с китайскими двигателями 14.05.2026, 19:07

Журналисты получили непубличные документы.

Министерство промышленности обязало Минский тракторный завод провести экспертизу китайских двигателей Weichai WP10. Об этом говорится в постановлении коллегии Минпрома, которое оказалось в распоряжении «Зеркала» благодаря BELPOL. Двигатели этого производителя выбрали на смену американским для флагманских тракторов «Беларус» серии 3500.

До 2022 года тяжелые энергонасыщенные трактора серии 3500 МТЗ выпускал с американскими дизельными двигателями Caterpillar и Cummins.

Однако после того как Беларусь поддержала Россию в войне с Украиной, завод попал под санкции и деталям стали искать замену. Пробовали продукцию российского Ярославского моторного завода и китайского производителя Weichai. Был ли в списке Минский моторный завод, неизвестно.

В итоге остановились на китайских Weichai из-за их экономичности. Уже в ноябре 2022 года МТЗ заявил, что разработал и собрал опытный образец энергонасыщенного трактора Belarus 3522. В январе 2023-го образец протестировали.

— Компания Weichai подтвердила поставку 100 двигателей уже в марте и с последующей поставкой данного количества в последующие месяцы. Поэтому я думаю, что это будет основной двигатель, который будет у нас на конвейере, — говорил тогда начальник первого управления конструкторско-экспериментальных разработок МТЗ Юрий Козловский. А уже в августе 2023-го завод запустил серийное производство.

В 2025 году МТЗ произвел 569 тракторов серии 3522 — это на 40% больше, чем в 2024 году.

— В целом это рекордный показатель за последние 12 лет. Наша конечная цель — довести сборку до шести таких машин в сутки, — говорил в феврале нынешнего года начальник механосборочного производства завода Павел Лисовский.

В апреле этого же года он заявлял, что завод за первый квартал 2026 года выпустил вдвое больше таких тракторов, чем за такой же период 2025-го — 268 против 122.

— Предприятие и дальше будет стремиться наращивать темпы производства, чтобы обеспечить своевременную поставку техники потребителям, — публично говорил Лисовский.

А непублично Министерство промышленности в том же апреле собрало коллегию, на которой обсуждали проблемы китайских двигателей Weichai. Оказалось, в них быстрее изнашиваются детали из-за пыли, которая попадает внутрь. А поскольку трактора постоянно работают в поле — это стало проблемой.

Исходя из постановления коллегии Минпрома, гендиректора МТЗ обязали отправить двигатель Weichai WP10 на независимую экспертизу «для определения коренных причин износа деталей цилиндропоршневой группы» и оценки «соответствия материалов и геометрических параметров деталей цилиндропоршневой группы требованиям технической документации завода-изготовителя».

Также Минпром потребовал, чтобы эксперты сравнили эти двигатели с теми, которые ставили раньше на модели серии 3000−3500 и на которые не было массовых жалоб.

Напомним, 1 мая Александру Лукашенко показали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора Belarus-5425. Политик назвал его «космическим кораблем».

— Смотрите, не опозорьтесь с качеством, — сказал он чиновникам.

Между тем на «космическом» тракторе стоит двигатель той же китайской компании Weichai, с двигателями которой возникли проблемы в тракторах других серий.

