Рынок акций США обновляет рекорды 14.05.2026, 19:10

S&P 500 превысил 7500 пунктов на фоне успеха связанных с ИИ компаний.

Американские акции растут в ходе торгов 14 мая, следует из торговых данных. Бумаги технологических компаний дорожают благодаря буму искусственного интеллекта на фоне сильной отчетности Cisco Systems и IPO компаний, связанных с ИИ, отмечает Bloomberg.

Индекс S&P 500 обновил рекорд: на пике к 18:21 мск он рос на 0,9%, до 7509,34 пункта. Nasdaq 100, основной технологический индекс США, прибавлял 0,7%, до 29 663,85 пункта.

Акции Cisco взлетели на 17,2%, до $119,36 на максимуме: это самый резкий их рост с 2011 года, указывает Bloomberg. Производитель сетевого оборудования дал прогноз по выручке лучше ожиданий рынка и объявил о планах сократить тысячи рабочих мест, чтобы сосредоточиться на развитии направления искусственного интеллекта. С начала 2026 года Cisco получила заказы на поставку ИИ-инфраструктуры и оборудования на $5,3 млрд и по итогам финансового года ожидает рост этого показателя до $9 млрд. Прежний прогноз предполагал объем заказов на уровне $5 млрд.

Дополнительно интерес к рисковым активам придало IPO производителя ИИ-чипов Cerebras, которое привлекло $5,55 млрд. Компания разместила акции по цене $185 — выше заявленного диапазона.

Сейчас для сектора чипов все строится на импульсе, и для многих это просто означает «ловить волну», считает главный стратег по биржевым фондам Strategas Securities Тодд Зон. По его словам, загвоздка в том, чтобы сохранять позиции при повышении волатильности и понимать, насколько сильно портфели подвержены влиянию связанных с ИИ сфер. Глава отдела глобальных исследований Barclays Аджая Раджадхьякши считает, что продавать акции производителей полупроводников пока «слишком рано». Он подчеркнул, что «это не 2000 год», намекая на крах доткомов. Раджадхьякши указал на то, что сейчас компании получают реальную прибыль, у них есть портфель заказов с подтвержденным спросом и многолетний цикл строительства инфраструктуры для ИИ.

Фактически ИИ стал основой американского фондового рынка, он уже не просто поддерживает рост S&P 500, считают стратеги Bloomberg Intelligence Натаниэль Уэлнхофер и Кристофер Кейн. Корзина BI из 44 связанных с ИИ компаний, на которые приходится примерно 45% капитализации S&P 500, обеспечила основную часть роста прибыли с 2024 года и увеличения рентабельности с 2022-го, отмечает агентство. По мнению Уэлнхофера и Кейна, остальная часть, тем временем, «начинает оживать» после вялых результатов последних двух лет. Они ожидают, что ситуация в 2026 году будет напоминать повторение бума прибылей 2021 года, после пандемии коронавируса.

Среди геополитических событий — встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае, в том числе с участием руководителей технологических компаний. Президент США пригласил председателя КНР посетить Белый дом в сентябре. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что стороны обсуждают механизм ускоренного одобрения некоторых китайских инвестиций и снижение тарифов на ряд товаров.

