«Это заметно даже по мимике и жестам Лукашенко» 2 14.05.2026, 11:37

Белорусский диктатор видит, что его кремлевский хозяин терпит поражение.

Лукашенко оказался среди малого числа иностранных гостей парада на Красной площади. Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко в интервью сайту Charter97.org отметил, что диктатор был вынужден присутствовать на этом мероприятии:

— Ну как он может не приехать? Год назад говорили о каком-то чуде в белорусской экономике, но она ведь держится только на одном: Российская Федерация несколько лет назад разрешила Лукашенко не возвращать долги.

Путинский режим напрямую содержит Лукашенко. Кредиты, займы не возвращаются вообще никаким образом. Как Лукашенко может в этой ситуации не поехать в Москву? Это просто невозможно. Он не может не поехать, но, с другой стороны, он где-то злорадствует, видя провал Путина. Я знаю, что его часто там в Москве критиковали за то, что не может разобраться в Беларуси, навести порядок. Теперь же он видит, до чего дошел Путин и радуется вот этому позору 9 мая — это заметно даже по жестам и мимике.

