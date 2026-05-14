Пенсионная система в Беларуси — под угрозой 10 14.05.2026, 12:00

Белорусов старше 65 лет в стране уже заметно больше, чем детей младше 15 лет.

В Беларуси третий год подряд стремительно растет показатель, который указывает на демографическое старение. Речь о коэффициенте старения населения. В этом году он достиг 120,2%. Это значит, что людей старше 65 лет в стране уже заметно больше, чем детей младше 15 лет. Такой перекос может усилить нагрузку на пенсионную систему — в будущем работающим белорусам будет все сложнее содержать пожилых. Напомним, в Беларуси действует солидарная пенсионная система — страховые взносы трудящих идут на выплаты тем, кто сейчас на заслуженном «отдыхе», пишет «Зеркало».

Коэффициент старения населения, согласно данным Белстата, в начале этого года подскочил до 120,2%. Он отражает соотношение между числом людей старше 65 лет и детей младше 15 лет. Например, значение 100% означает, что на каждого пожилого жителя приходится один ребенок. Если коэффициент превышает 100%, то это говорит о том, что первых становится соответственно больше, чем вторых.

Впервые в Беларуси этот показатель превысил указанный порог в начале 2024-го и достиг 105,4%, в прошлом году он дошел до 112,6%.

Хуже всего положение в Витебской области, где на 100 детей до 15 лет приходится 148,7 белорусов третьего возраста. Лучше всего ситуация в Брестской области — там коэффициент составляет 107%.

Почему это важно

Этот показатель демонстрирует перекос в возрастных группах и является признаком демографического старения.

Такой дисбаланс может привести к ряду проблем. В связи с тем, что в Беларуси до сих пор действует советская солидарная пенсионная система, для обеспечения выплатами нынешних (а в перспективе и будущих) пенсионеров важно количество трудоспособных и занятых граждан, которые платят взносы. Именно за счет таких выплат люди на заслуженном отдыхе получают пенсии.

Если сейчас доля детей становится все меньше, а выходящих на пенсию все больше, то однажды, когда несовершеннолетние достигнут трудоспособного возраста, их взносов может не хватать для того, чтобы платить достойные (или хотя бы сносные, как сейчас) пенсии. А государственный бюджет не имеет столько лишних денег, чтобы закрывать растущую дыру. Следовательно, властям придется либо снижать размер пенсий, либо увеличивать размер социальных взносов для работающего населения, объяснял ранее экономист Лев Львовский.

Аналитик указывал, что сейчас на десять работающих в экономике приходится примерно четыре пенсионера. Ранее ожидалось, что через 25 лет те же десять занятых будут фактически содержать уже шестерых получателей пенсий. Но с учетом обновленных демографических данных эта нагрузка может оказаться еще больше.

