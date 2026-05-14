Известный украинский продюсер сбил российский дрон 14.05.2026, 12:06

2,172

Он сделал 12–14 выстрелов из Browning M2 в сторону БПЛА.

Продюсер украинской группы «Бумбокс» и военнослужащий Алексей Согомонов рассказал о своем успехе на службе. По его словам, во время ночного дежурства ему удалось собственноручно сбить российский дрон.

Согомонов сообщил, что в момент атаки находился на позиции один. По его словам, он сделал 12–14 выстрелов из Browning M2 и поразил беспилотник выстрелами в хвостовую часть.

Как отметил военный, факт поражения цели получил официальное подтверждение, а также благодарность от командира и штаба.

Согомонов добавил, что это уже пятая или шестая подтвержденная цель мобильной огневой группы «Верба», в составе которой он служит, хотя точное число он сам уже затрудняется назвать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com