закрыть
14 мая 2026, четверг, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Известный украинский продюсер сбил российский дрон

  • 14.05.2026, 12:06
  • 2,172
Известный украинский продюсер сбил российский дрон

Он сделал 12–14 выстрелов из Browning M2 в сторону БПЛА.

Продюсер украинской группы «Бумбокс» и военнослужащий Алексей Согомонов рассказал о своем успехе на службе. По его словам, во время ночного дежурства ему удалось собственноручно сбить российский дрон.

Согомонов сообщил, что в момент атаки находился на позиции один. По его словам, он сделал 12–14 выстрелов из Browning M2 и поразил беспилотник выстрелами в хвостовую часть.

Как отметил военный, факт поражения цели получил официальное подтверждение, а также благодарность от командира и штаба.

Согомонов добавил, что это уже пятая или шестая подтвержденная цель мобильной огневой группы «Верба», в составе которой он служит, хотя точное число он сам уже затрудняется назвать.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин