Известный украинский продюсер сбил российский дрон
- 14.05.2026, 12:06
Он сделал 12–14 выстрелов из Browning M2 в сторону БПЛА.
Продюсер украинской группы «Бумбокс» и военнослужащий Алексей Согомонов рассказал о своем успехе на службе. По его словам, во время ночного дежурства ему удалось собственноручно сбить российский дрон.
Согомонов сообщил, что в момент атаки находился на позиции один. По его словам, он сделал 12–14 выстрелов из Browning M2 и поразил беспилотник выстрелами в хвостовую часть.
Как отметил военный, факт поражения цели получил официальное подтверждение, а также благодарность от командира и штаба.
Согомонов добавил, что это уже пятая или шестая подтвержденная цель мобильной огневой группы «Верба», в составе которой он служит, хотя точное число он сам уже затрудняется назвать.