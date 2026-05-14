Неизвестные захватили судно у берегов ОАЭ
- 14.05.2026, 11:55
- 1,712
Они направились к Ирану.
Неизвестные люди захватили судно у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и направились к Ирану. Об этом информирует оперативный центр Королевского флота Великобритании в Дубае (UKMTO).
Инцидент произошел примерно в 60-70 км к северо-востоку от Фуджейры (ОАЭ).
«Судно было захвачено несанкционированными лицами во время стоянки на якоре и в настоящее время направляется в территориальные воды Ирана», — говорится в сообщении.
Несколькими днями ранее британский флот сообщил, что другое судно, балкер в Персидском заливе, подвергся атаке у побережья Катара. По данным UKMTO, на судне возник небольшой пожар, который был потушен. Пострадавших нет, экологических последствий не зафиксировано.