14 мая 2026, четверг, 13:07
  • 14.05.2026, 11:55
  • 1,712
Неизвестные захватили судно у берегов ОАЭ

Они направились к Ирану.

Неизвестные люди захватили судно у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и направились к Ирану. Об этом информирует оперативный центр Королевского флота Великобритании в Дубае (UKMTO).

Инцидент произошел примерно в 60-70 км к северо-востоку от Фуджейры (ОАЭ).

«Судно было захвачено несанкционированными лицами во время стоянки на якоре и в настоящее время направляется в территориальные воды Ирана», — говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее британский флот сообщил, что другое судно, балкер в Персидском заливе, подвергся атаке у побережья Катара. По данным UKMTO, на судне возник небольшой пожар, который был потушен. Пострадавших нет, экологических последствий не зафиксировано.

