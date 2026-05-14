Неизвестные захватили судно у берегов ОАЭ 14.05.2026, 11:55

1,712

Они направились к Ирану.

Неизвестные люди захватили судно у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и направились к Ирану. Об этом информирует оперативный центр Королевского флота Великобритании в Дубае (UKMTO).

Инцидент произошел примерно в 60-70 км к северо-востоку от Фуджейры (ОАЭ).

«Судно было захвачено несанкционированными лицами во время стоянки на якоре и в настоящее время направляется в территориальные воды Ирана», — говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее британский флот сообщил, что другое судно, балкер в Персидском заливе, подвергся атаке у побережья Катара. По данным UKMTO, на судне возник небольшой пожар, который был потушен. Пострадавших нет, экологических последствий не зафиксировано.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com