14 мая 2026, четверг, 13:07
Первый мотоцикл Ferrari с 400-сильным двигателем продали за $500 тысяч

  14.05.2026, 12:16
В США продали уникальный спортбайк Ferrari HF355. За необычный мотоцикл заплатили 500 000 долларов.

Кастомный мотоцикл Ferrari HF355 существует в одном-единственном экземпляре и его не планируют выпускать. О байке рассказали на сайте Ride apart.

Уникальный спортбайк Ferrari создал в 2025 году конструктор и тюнер из Лос-Анджелеса Максвелл Хазан. Донором двигателя выступил суперкар Ferrari F355 90-х годов.

Высокооборотистый 3,5-литровый V8 доработали, что увеличило его мощность до 400 сил при 8500 об/мин. Максимальная скорость мотоцикла составляет 301 км/ч.

Новый Ferrari HF355 получил карбоновые обтекатели, но двигатель решили не закрывать. К тому же, он является элементом силового каркаса, ведь традиционной мотоциклетной рамы здесь нет.

Спереди есть аэродинамические элементы. Несмотря на использование углеволокна спортбайк довольно тяжелый — 265 кг. Впрочем, лишний вес компенсируется мощностью: на килограмм массы приходится 1,5 л. с.

Кроме того, мотоцикл Ferrari HF355 получил регулируемую подвеску от Öhlins. Замедляют его тормоза Brembo.

