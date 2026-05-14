14 мая 2026, четверг, 13:08
Иконы ксендза-политзаключенного не смогли продать на аукционе

  • 14.05.2026, 12:59
Икону XVIII века государство хочет забрать себе.

Иконы, принадлежавшие ксендзу Генриху Околотовичу, бывшему политзаключенному, не смогли продать с торгов.

Оба аукциона, назначенных на 14 мая, фактически сорвались, заметила «Хрысціянская візія». На более дешевую икону «Святитель Иулиан, епископ Кеноманийский» (ХІХ — начало ХХ века) за 700 рублей зарегистрировался только один участник. Из-за этого торги не состоялись.

Купить вторую икону «Восстание Христа из гроба» XVIII века за 4000 рублей вообще не нашлось желающих. И именно по поводу этого лота появилось важное сообщение: взыскателю предлагают оставить арестованное имущество себе в счет погашения «задолженности» по исполнительному производству. Иначе говоря: если икону не удалось продать, ее могут не возвращать владельцу, а передать государству — именно оно выступает взыскателем в случае со штрафом по приговору.

Это означает, что старинная икона может просто стать собственностью государства - без всяких аукционов.

Ранее власти конфисковали другое имущество ксендза-политзаключенного. Его автомобиль уже смогли продать.

