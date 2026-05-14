«Беларуская выведка»: В Кремле уже открыто называют Лукашенко «паразитом» 3 14.05.2026, 13:35

Разведка докладывает все более тревожные для диктатора факты.

Telegram-канал «Беларуская выведка», специализирующийся на инсайдах, сообщает, что Лукашенко боится переворота, инспирированного Москвой.

«В Кремле набирает силу недовольство Лукашенко как союзником. Его открыто вновь стали называть «паразитом». Пока Путин у власти, он будет сдерживать своих ястребов. Однако внешняя разведка КГБ докладывает все более тревожные для Лукашенко факты. Например — установление гибридного пограничного и таможенного контроля на белорусcко-российской границе и ограничения в поставках нефти. Нам известно, что Лукашенко должен был обсуждать этот факт с Путиным лично. Если контроль на границе не ослабнет, значит одна из башен Кремля, а это ФСБ, уже решают такие вопросы без оглядки на Путина и тем более Лукашенко», — сообщает Telegram-канал.

В этой ситуации, как пишет «Беларуская выведка», Лукашенко вынужден искать поддержки президента США.

