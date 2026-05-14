14 мая 2026, четверг, 14:40
Мадьяр отменил введенное Орбаном чрезвычайное положение

  • 14.05.2026, 13:35
  • 1,634
Петер Мадьяр

Спустя четыре года после его введения.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил об отмене режима чрезвычайного положения, введенного его предшественником Виктором Орбаном.

Об этом Мадьяр написал в Facebook.

Виктор Орбан ввел чрезвычайное положение в ответ сначала на пандемию Covid, а затем – на российскую агрессию в Украине.

«Сегодня, спустя четыре года, прекращается введенный Орбаном режим чрезвычайного положения, связанный с угрозой войны, и вместе с этим мы прощаемся с управлением на основании указов, введенных шесть лет назад. Мы возвращаемся к нормальной жизни», – написал Мадьяр.

Венгерское законодательство предусматривает три особые правовые ситуации: военное положение, чрезвычайное положение и состояние угрозы. Во всех трех случаях правительство имеет право издавать указы.

Чрезвычайное положение было объявлено в 2020 году в связи с пандемией Covid-19, а затем продлено в 2022 году после российского вторжения в Украину. С тех пор власти в Будапеште регулярно продлевали его действие.

