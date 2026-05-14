Сын Трампа построит в Тбилиси башню вместе с финансистом теневого руководителя Грузии 14.05.2026, 13:43

Появились новые подробности проекта.

Сыновья президента США Дональда Трампа запускают запускают новый девелоперский проект в Грузии — Trump Tower Tbilisi, люксовый жилой комплекс высотой 70 этажей, который должен стать самым высоким зданием в стране, пишет The Daily Beast. О проекте в начале недели сообщил Эрик Трамп и опубликовал в X изображение будущей башни.

В пресс-релизе по случаю запуска Trump Tower Tbilisi Эрик Трамп заявил: «Имя Трампа ассоциируется с одними из самых роскошных девелоперских проектов в мире, и Trump Tower Tbilisi продолжает эту преемственность. Мы гордимся тем, что приносим этот всемирно признанный стандарт качества в Грузию и особенно рады сотрудничать с такими уважаемыми и профессиональными девелоперами». По данным The Daily Beast, одним из партнеров семьи Трампа в проекте стала тбилисская Archi Group, связанная с грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили. Основателя правящей партии «Грузинская мечта» Иванишвили критики называют «теневым правителем» Грузии. Он попал под санкции США при бывшем президенте США Джо Байдене за подрыв демократических процедур во время выборов.

Archi Group имеет связи с окружением Иванишвили. Основатель компании Илия Цулая — бывший депутат от партии Иванишвили. Как отмечает издание, в прошлом году его имя фигурировало в списке кандидатов на санкции США, который американские законодатели передавали нынешнему госсекретарю Марко Рубио. Однако санкции против Цулаи не были введены.

Согласно отчету Transparency International за 2019 год, Archi Group получила около $7,2 млн финансирования от властей Грузии на строительство завода железобетонных блоков в Тбилиси. Эти выплаты пришлись на период 2016–2018 годов, когда сам Цулая и его партнеры жертвовали сотни тысяч долларов правящей партии и дружественным Иванишвили политикам.

Это не первая попытка семьи Трампа построить проект на грузинском рынке. Еще в 2012 году Трамп объявлял о планах построить люксовый жилой комплекс в Батуми, но после победы на выборах 2016 года отказался от проекта. Позже этот проект перешел к инвестиционному фонду, связанному с Иванишвили.

Вторая компания, участвующая в строительстве Trump Tower Tbilisi — нью-йоркская Sapir Organization. Ее основал покойный бизнесмен Тамир Сапир, бывший партнер Трампа. Нынешний глава компании Алекс Сапир говорил WSJ, что проект в Грузии — это возможность «внести значимый вклад» в страну, где родился его покойный отец. Тамир Сапир эмигрировал в США в середине 1970-х и вместе с выходцем из Одессы Семеном Кислиным открыл в Манхэттене магазин электроники. Дональд Трамп был одним из первых клиентов Сапира и Кислина, пишет The Daily Beast.

