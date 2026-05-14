Кронпринцесса Швеции приняла участие в военных учениях НАТО 14.05.2026, 13:53

Фото: Jonas Borg/Kungahuset

Вместе с бойцами «Азова».

Кронпринцесса Швеции Виктория приняла участие в военных учениях «Аврора-26», в которых принимают участие несколько стран НАТО и военнослужащие из Украины, в частности, из бригады «Азов».

Об этом сообщает Helagotland.

Визит принцессы прошел еще в понедельник, 11 мая, и его не анонсировали заранее. Учения продолжаются на острове Готланд.

«Ей предложили частную экскурсию по самому современному гарнизонному району Швеции, — заявил менеджер по коммуникациям Томас Энгсхаммар.

Во время визита Викторию приветствовал на учениях главнокомандующий, генерал Михаэль Классон. Визит начался на стрельбище Тофта, где проходила демонстрация боевой стрельбы. Затем кронпринцесса поприветствовала подразделения-участники, а также призывников, дислоцированных на Готланде.

Впоследствии будущая королева поднялась на борт военного корабля HMS Carlskrona. Там был организован семинар на тему «Стратегическое значение Готланда». Вечер завершился ужином на борту корабля.

В учениях «Аврора 26» принимают участие примерно 18 тыс. шведских и иностранных военных. В учениях задействованы подразделения армии, флота, воздушных сил и внутренней гвардии, а также другие боевые силы Швеции. Кроме этого, к ним присоединились военные подразделения 12 стран. На фото видно, что Украину представляют бойцы Национальной гвардии, в частности, бригады «Азов».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com