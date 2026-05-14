CNN: Россия окончательно потеряла инициативу в Украине

CNN: Россия окончательно потеряла инициативу в Украине1
- 14.05.2026, 14:07
Ключевую роль в этом играют украинские беспилотники.
Украинские военные и аналитики заявляют о заметном изменении динамики на фронте. После более чем четырех лет боевых действий Россия, по их оценкам, теряет прежний темп наступления, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).
Офицер украинских сил беспилотных систем Кирилл Бондаренко сообщил, что боевой дух российских войск ухудшается, а их наступательные возможности ослабевают. По данным Института изучения войны (ISW), в прошлом месяце Украина впервые с 2024 года смогла вернуть больше территорий, чем Россия захватила.
При этом около 20% украинской территории все еще остается под контролем Москвы, однако Киев утверждает, что ситуация на отдельных участках фронта меняется в его пользу.
Ключевую роль в этом играют беспилотники. Украина усилила удары среднего радиуса действия, поражая российскую логистику — склады, командные пункты и системы ПВО. Это, по словам аналитиков, серьезно затрудняет снабжение российских войск и замедляет их продвижение.
По словам украинских военных, фронт фактически насыщен дронами, что делает крупные маневры крайне затруднительными. Российские подразделения все чаще переходят к тактике инфильтрации и заявляют о захвате территорий, которые затем быстро теряют.
Украинская сторона также наносит удары вглубь России, в том числе по энергетической инфраструктуре, сокращая доходы Москвы от экспорта нефти и газа.
При этом конфликт остается крайне интенсивным: Россия продолжает массированные ракетно-дроновые атаки по украинским городам, а потери с обеих сторон исчисляются десятками тысяч в месяц.
Несмотря на локальные успехи Киева, эксперты подчеркивают, что война остается позиционной и крайне изнурительной, а окончательный перелом пока не достигнут.