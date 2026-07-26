«Есть ощущение, что война Путиным будет проиграна» 1 26.07.2026, 8:05

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Источники в разведке Британии раскрыли планы Кремля.

Британия и ее союзники по НАТО могут столкнуться с прямым вызовом от Путина в течение нескольких месяцев - так разведка проверит новое правительство Энди Бернема, пока Трамп сосредоточен на Иране.

Об этом сообщает Daily Mail.

Почему именно сейчас

По данным разведки, Путин постарается воспользоваться любой разницей в решимости Британии теперь, когда Бернем сменил Кира Стармера в должности премьера.

«Сейчас есть стойкое убеждение, что Путин готовит некую форму прямого противостояния с НАТО в ближайшие два месяца. На это влияет несколько факторов - убеждение, что Трамп отвлекся на Иран, и признаки раскола среди украинского руководства», - заявил один из разведывательных источников.

Как Россия уже меняет маршруты

Издание также выяснило, что Москва уже пытается растянуть ресурсы Британии, перенаправляя «теневой флот» нефтяных танкеров в обход Ла-Манша - после того, как в прошлом месяце один из них перехватили королевские морские пехотинцы.

Теперь суда, перевозящие миллионы баррелей нефти в обход западных санкций, направляются в Атлантику через воды к северу от Шетландских островов.

Еще когда Бернем только вступал в должность премьера в минувший понедельник, российский фрегат провел обучение со стрельбой боевыми снарядами всего в 46 милях к югу от Плимута.

Почему это может быть личное разочарование Путина

Источник отметил, что собственное разочарование Путина в ходе войны в Украине также является фактором.

«Есть ощущение, что если он (Путин) не сможет как-то изменить динамику на поле боя, война будет проиграна», - сказал собеседник, добавив, что смена правительства в Британии также подтолкнет российского президента «проверить» Бернема и попытаться использовать возможные разногласия между старой и новой администрациями.

Угроза со стороны Ирана

Предупреждения поступают на фоне угроз Ирану нанести удары по британским базам, которые Тегеран считает «законными целями» за разрешение американским бомбардировщикам действовать с их территории в рамках обострения конфликта.

Британия позволила США использовать такие базы, как RAF Ферфорд, только при условии, что операции будут носить исключительно «оборонительный» характер. Впрочем, по данным издания, угрозы со стороны Ирана настолько серьезны, что британские спецслужбы активировали масштабную тайную операцию по противодействию возможной атаке на эту базу.

Реакция министра обороны Великобритании

Новый министр обороны Вес Стритинг в пятницу обсудил с коллегой из США Питом Гегсетом ситуацию в Ормузском проливе и оборонные инвестиции. В тот же день Минобороны заявило, что Великобритания «готова 24/7» защищаться от воздушных и ракетных угроз.

«Россия не должна сомневаться в решимости этого правительства и этого премьер-министра противостоять российской агрессии – не только в Украине, но и любой агрессии против Британии и наших союзников. Только на этой неделе мы инвестировали более 700 миллионов фунтов в программу передовых истребителей», - заявил Стритинг.

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