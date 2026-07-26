Мощные взрывы в Крыму: горит Таврическая ТЭС под Симферополем

Мощные взрывы в Крыму: горит Таврическая ТЭС под Симферополем2
- 26.07.2026, 8:23
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Под ударом оказались многие города на оккупированном полуострове.
Ночью 26 июля временно оккупированный Крым подвергся атаке дронов. Взрывы раздавались в разных городах полуострова, в частности в районе Симферополя.
Там под атакой оказалась Таврическая ТЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.
Эту электростанцию оккупанты запустили в работу еще в 2019 году. Она имеет мощность 470 МВт.
Что известно об ударах по Крыму
Жители Крыма этой ночью сообщали о взрывах в ряде городов полуострова.
«В Симферополе, по сообщениям, под ударом находится Таврическая ТЭС», – отметили в Exilenova+.
На одном из видео, снятых очевидцами, видна вспышка, характерная для поражения энергообъектов.
Канал «Крымский ветер» тем временем сообщил, что после взрывов на Таврической ТЭС зафиксирован пожар. А в Симферопольском районе после этого начались перебои с напряжением: «мигает свет», как отметили в канале.
«Также поступают сообщения об атаках в Ялте и Феодосии», – добавили в Exilenova+.
По данным «Крымского ветра», в Феодосии местные жители слышали звук двигателей большого количества БПЛА, а также мощные взрывы в 02:12 и 02:24 ночи.
«Ориентировочно, был нанесен удар по позициям РЛС на горе Тепе-Оба. В сети обсуждают взрывы. В городе отключилось электричество, подписчики сообщают об ударе по подстанции», – отметили в канале.