Ученые нашли в центре Сахары загадочный каменный круг 26.07.2026, 9:22

Возраст таинственной конструкции — более 7000 лет.

Более 7000 лет назад люди, жившие на территории современной западной пустыни Египта, построили таинственный круг из камней, который, возможно, помогал им читать небо и отслеживать смену времен года. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что сейчас Сахара выглядит как огромное песчаное море, но тысячи лет назад этот регион был совсем другим. В эпоху неолита часть пустыни была покрыта лугами и озерами, создавая условия для поселения небольших общин, разведения животных и развития новых способов жизни.

По словам археологов Фреда Вендорфа и Ромуальда Шильда, люди жили в западной пустыне Египта с начала голоцена до примерно 3000 года до нашей эры, когда усиливающаяся засуха вынудила их покинуть этот район.

История Набта-Плайя началась с археологических экспедиций под руководством Фреда Вендорфа в 1960-х годах. Его команда искала подсказки о ранней истории Египта, когда начала находить признаки древней жизни в пустыне.

Интересно, что среди находок были каменные орудия, керамика, бусы, фрагменты украшенной яичной скорлупы, кости животных и остатки сожженных растений. Археологи также обнаружили следы старых костров, свидетельствующие о том, что люди готовили еду и жили на этом месте.

В 1973 году бедуинский проводник привел Вендорфа к высохшему дну озера примерно в 100 километрах от реки Нил, где несколько больших камней стояли в необычных положениях. Сначала Вендорф подумал, что это могут быть природные образования. Позже исследователи поняли, что камни были размещены там людьми, потому что древняя вода, когда-то наполнявшая эту местность, вероятно, со временем повредила бы природные образования.

Камни, указывающие на звезды

В ходе раскопок в начале 1990-х годов Вендорф и его команда обнаружили круговую каменную композицию, которая, по-видимому, имела связь с астрономией. Стоячие камни были расположены таким образом, что образовывали линии, указывающие на определенные точки на горизонте.

Дж. МакКим Малвилл, исследователь, специализирующийся на археоастрономии, объяснил, что сооружение было ориентировано на яркие звезды и важные моменты солнечного календаря. Позже монумент стал известен как «Стоунхендж Сахары» из-за его возможной роли в наблюдении за небом.

Отмечается, что ученые связали эту композицию со звездами, включая Сириус, Арктур, систему Альфа Центавра и пояс Ориона. Положения звезд немного менялись на протяжении тысячелетий, но ученые обнаружили, что камни соответствуют тому, где эти объекты находились бы на небе в период строительства монумента.

Круг также мог помогать людям понимать сезонные изменения. На пляже Набта звезды отражались в водах древнего озера, создавая еще один способ для людей следить за ночным небом и распознавать важные периоды, связанные с осадками.

Жизнь в пустыне, сформированная скотом и дождем

Интересно, что люди, жившие на пляже Набта, принадлежали к племени Руат Эль-Бакуар, кочевой группе, для которой скот занимал центральное место в культуре и верованиях. Археологи обнаружили захоронения, содержащие, помимо прочего, большой камень, который, по-видимому, изображал корову.

В одной из могил был найден полный скелет коровы, что позволяет предположить, что животное было принесено в жертву во время ритуала. Вендорф и археолог Ромуальд Шильд заявили:

«В течение большей части этого времени […] люди в пустыне одомашнивали скот, изготавливали изысканную, декорированную керамику и учились жить в пустыне круглый год».

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