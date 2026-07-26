Ученые нашли в центре Сахары загадочный каменный круг
- 26.07.2026, 9:22
Возраст таинственной конструкции — более 7000 лет.
Более 7000 лет назад люди, жившие на территории современной западной пустыни Египта, построили таинственный круг из камней, который, возможно, помогал им читать небо и отслеживать смену времен года. Об этом пишет Daily Galaxy.
Отмечается, что сейчас Сахара выглядит как огромное песчаное море, но тысячи лет назад этот регион был совсем другим. В эпоху неолита часть пустыни была покрыта лугами и озерами, создавая условия для поселения небольших общин, разведения животных и развития новых способов жизни.
По словам археологов Фреда Вендорфа и Ромуальда Шильда, люди жили в западной пустыне Египта с начала голоцена до примерно 3000 года до нашей эры, когда усиливающаяся засуха вынудила их покинуть этот район.
История Набта-Плайя началась с археологических экспедиций под руководством Фреда Вендорфа в 1960-х годах. Его команда искала подсказки о ранней истории Египта, когда начала находить признаки древней жизни в пустыне.
Интересно, что среди находок были каменные орудия, керамика, бусы, фрагменты украшенной яичной скорлупы, кости животных и остатки сожженных растений. Археологи также обнаружили следы старых костров, свидетельствующие о том, что люди готовили еду и жили на этом месте.
В 1973 году бедуинский проводник привел Вендорфа к высохшему дну озера примерно в 100 километрах от реки Нил, где несколько больших камней стояли в необычных положениях. Сначала Вендорф подумал, что это могут быть природные образования. Позже исследователи поняли, что камни были размещены там людьми, потому что древняя вода, когда-то наполнявшая эту местность, вероятно, со временем повредила бы природные образования.
Камни, указывающие на звезды
В ходе раскопок в начале 1990-х годов Вендорф и его команда обнаружили круговую каменную композицию, которая, по-видимому, имела связь с астрономией. Стоячие камни были расположены таким образом, что образовывали линии, указывающие на определенные точки на горизонте.
Дж. МакКим Малвилл, исследователь, специализирующийся на археоастрономии, объяснил, что сооружение было ориентировано на яркие звезды и важные моменты солнечного календаря. Позже монумент стал известен как «Стоунхендж Сахары» из-за его возможной роли в наблюдении за небом.
Отмечается, что ученые связали эту композицию со звездами, включая Сириус, Арктур, систему Альфа Центавра и пояс Ориона. Положения звезд немного менялись на протяжении тысячелетий, но ученые обнаружили, что камни соответствуют тому, где эти объекты находились бы на небе в период строительства монумента.
Круг также мог помогать людям понимать сезонные изменения. На пляже Набта звезды отражались в водах древнего озера, создавая еще один способ для людей следить за ночным небом и распознавать важные периоды, связанные с осадками.
Жизнь в пустыне, сформированная скотом и дождем
Интересно, что люди, жившие на пляже Набта, принадлежали к племени Руат Эль-Бакуар, кочевой группе, для которой скот занимал центральное место в культуре и верованиях. Археологи обнаружили захоронения, содержащие, помимо прочего, большой камень, который, по-видимому, изображал корову.
В одной из могил был найден полный скелет коровы, что позволяет предположить, что животное было принесено в жертву во время ритуала. Вендорф и археолог Ромуальд Шильд заявили:
«В течение большей части этого времени […] люди в пустыне одомашнивали скот, изготавливали изысканную, декорированную керамику и учились жить в пустыне круглый год».