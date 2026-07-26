Масштабный пожар с фейерверками: под Москвой загорелся большой ТЦ

Масштабный пожар с фейерверками: под Москвой загорелся большой ТЦ5
- 26.07.2026, 10:11
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В Подмосковье 26 июля утром произошел масштабный пожар в Раменском. Там загорелся торговый центр «Мадам», в огне начали взрываться фейерверки.
Об этом сообщают российские СМИ и местные телеграм-каналы, передает «24 канал».
По данным российских пропагандистов, ТЦ на улице Чугунова вспыхнул около 2 ночи. В одном из отделов комплекса находились фейерверки, во время пожара они начали взрываться.
Площадь пожара составила более 1 тысячи квадратных метров. На место прибыли пожарные. Около 7 утра по московскому времени пожар якобы удалось локализовать.
Пожар в ТЦ «Мадам» вспыхнул в нескольких минутах езды от улицы Холодово, где пожарные борются с огнем, охватившим жилой дом.
Напомним, 18 июля в Московской области дроны атаковали логистические составы Wildberries. Склады предприятия охватили масштабные пожары, из-за чего возникло задымление.