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Масштабный пожар с фейерверками: под Москвой загорелся большой ТЦ

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  • 26.07.2026, 10:11
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Масштабный пожар с фейерверками: под Москвой загорелся большой ТЦ

В Подмосковье 26 июля утром произошел масштабный пожар в Раменском. Там загорелся торговый центр «Мадам», в огне начали взрываться фейерверки.

Об этом сообщают российские СМИ и местные телеграм-каналы, передает «24 канал».

По данным российских пропагандистов, ТЦ на улице Чугунова вспыхнул около 2 ночи. В одном из отделов комплекса находились фейерверки, во время пожара они начали взрываться.

Площадь пожара составила более 1 тысячи квадратных метров. На место прибыли пожарные. Около 7 утра по московскому времени пожар якобы удалось локализовать.

Пожар в ТЦ «Мадам» вспыхнул в нескольких минутах езды от улицы Холодово, где пожарные борются с огнем, охватившим жилой дом.

Напомним, 18 июля в Московской области дроны атаковали логистические составы Wildberries. Склады предприятия охватили масштабные пожары, из-за чего возникло задымление.

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