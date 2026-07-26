Документы заговорили Александр Адельфинский

26.07.2026, 8:15

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Кремлевские безумцы живут гибельными планами.

Для начала вспомним, что мысль о российском вторжении в Украину казалась многим излишним нагнетанием и без того напряженной тогда обстановки. Это был своего рода избыточный элемент из рода безумных, однако безумие совершилось.

Вспомнив это, посмотрим на уже новую ситуацию. Что может объединять два официальных документа, находящихся, казалось бы, не столь близко по смыслу друг к другу? Детали, затерявшиеся в перечне нюансов.

Итак, список осужденных, которые добровольно или принудительно пойдут на войну, расширен, и вот новые категории смогут заключить контракт, подчеркнем, в период военного положения и военного времени. Случайность номер один?

Берем теперь законопроект, увеличивающий перечень того, за что можно выдворить иностранных граждан. В списке, представьте, есть две из многих причин высылки из России – нарушение требований режима чрезвычайного положения и нарушение режима военного положения. Случайность номер два?

Как видите, у «случайностей» есть пересечения. И там, и там предполагается военное положение, а отличия только дополняют мрачную картину. Картина отражает все более явный замах российской хунты на обострение обстановки. Рашистская верхушка не только и не столько пугает – она законодательно и технически готовится.

Далее детализируем еще подробности. Человека «понаехавшего» можно будет выдворить по пункту «стрельба из оружия в не отведенных для этого местах». То есть предполагается, что стрелять будет можно, да только в местах «отведенных». Интересно, как это вдруг у граждан из других государств массово появится оружие и как им эти места «отведут»? А вот как: их затащат в войска и вооружат, и стрелять они будут на линии огня, но вне линии огня открывать пальбу – это к высылке.

Берем теперь снова список осужденных, которые, как предполагается, станут волей-неволей «заключать контракт» с Минобороны РФ. В перечне есть весьма не массовая экзотическая категория персон, чьи приговоры были связанны с ядерными и радиоактивными материалами. С чего это вдруг включили в список именно их? А с того, что у этих людей есть опыт скрытного перемещения таких материалов и обращения с ними! Их можно применить на территории самой России как раз «под чужим флагом» с целью скомпрометировать украинскую армию перед Западом. Они могут быть перевозчиками на территории других стран, и армии их не жалко в случаях провалов.

Теперь спросим себя, насколько надежно вручать приезжим оружие и заключенным ядерную заразу. Совсем не надежно. Тогда при каких условиях это понадобится? Только во время резкой эскалации! Вот тогда-то рашисты способны решиться и на тотальное вооружение иностранцев из стран бывшего Союза, и на применение радиоактивных материалов где угодно – в условиях, когда кадровые рашистские офицеры-диверсанты будут в недостатке. Нужны «гонцы» и даже радиоактивные камикадзе, не знающие о СВОей участи заранее.

Рассматривая упомянутые документы, заметно, что все перечисленное здесь тесно связано с военным положением, с мобилизацией в условиях военного времени, при новом наступлении сверх ныне существующего, ведении как гибридных действий, так и требующих много солдат в «массовке», вероятно – на отвлекающих направлениях, поскольку толпы бывших строителей и маляров не смогут хоть сколь-нибудь эффективно воевать, а стрелять и производить впечатление – это пожалуйста. Вот во время «шума» и близко к нему по времени как раз вероятно проведение «спецопераций» с радиоактивными материалами. Хунта создает «эшелоны» новой экспансии, прорабатывает и эти варианты.

Итого, мы посмотрели, где и в каких «странных» местах пересекаются различные направления общей политики агрессора и что следует из деталей. Кремлевские безумцы живут гибельными планами, и полезно бывает проанализировать разные аспекты реальности под их углом зрения, чтобы опережать опасные действия контрмерами в сборе данных, анализе динамичной ситуации и упреждающей нейтрализации врага.

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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