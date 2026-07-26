США готовят масштабную операцию, чтобы забрать ядерный уран из Ирана 2 26.07.2026, 8:12

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Для ее проведения могут понадобиться тысячи военнослужащих.

Пентагон разрабатывает план сложнейшей спецоперации, чтобы захватить или уничтожить запасы обогащенного урана на укрепленных ядерных объектах Ирана. Раньше ставку делали преимущественно на авиаудары по ядерной инфраструктуре Ирана.

Об этом сообщает New York Post и CNN.

Теперь в Штатах рассматривают наземную операцию как альтернативу воздушным ударам. По данным издания, для ее проведения могут понадобиться тысячи военнослужащих.

Их задача будет состоять из нескольких этапов:

обезопасить территорию вокруг объектов;

обезвредить возможные ловушки и взрывные устройства;

расчистить входы, поврежденные предварительными ударами;

организовать оборонительный периметр и пути эвакуации.

Лишь после этого в действие вступит меньшая группа – бойцы спецназначения, которые непосредственно займутся изъятием ядерного материала.

К операции могут привлечь бойцов подразделения морских котиков, армейских рейнджеров, а также специалистов 21-й артиллерийской роты армии США.

Именно эта рота, по данным источника, будет отвечать за обращение с обогащенным ураном и его транспортировку с объектов в Фордо и Исфахане.

«Я не хочу этого говорить, но считаю, что самый вероятный способ избавиться от имеющегося у Ирана ядерного материала – это военная операция, потому что переговоры никуда быстро не двигаются», – заявил заместитель директора Центра стратегических и международных исследований Джозеф Роджерс.

Почему Исфахан считают самой сложной целью

Отдельно эксперты обращают внимание на объект в Исфахане. По имеющейся информации, Иран заранее укрепил этот объект и заложил мины и взрывчатку в туннелях именно в случае возможного рейда американских или израильских сил.

Это существенно усложняет операцию: инженерным бригадам придется не просто расчищать завалы, а разминировать территорию под огнем.

Еще одна возможная цель – гора Пикакс

Кроме Фордо и Исфахана, в перечне возможных целей называют подземный комплекс под горой близ Натанзы, известный как Пикакс-Маунтин. По имеющимся данным именно туда Иран мог перевезти сотни центрифуг после предварительных ударов.

Сколько урана накопил Иран

Масштаб проблемы объясняет, почему вопрос стоит настолько остро. По данным Международного агентства по атомной энергии за 2025 год, Иран располагал более 9 тонн обогащенного урана.

Часть этого запаса хранится на объекте вблизи Исфахана в туннелях, расположенных глубоко под землей.

Насколько реален такой сценарий

Не все эксперты уверены, что сделку вообще можно провести без огромных потерь. Ричард Голдберг, который в первую каденцию Дональда Трампа возглавлял в Совете нацбезопасности США направление противодействия иранскому ядерному оружию, поставил под сомнение саму возможность безопасного завершения миссии.

«Так как долго можно это выдерживать и одновременно иметь возможность вывести все свои силы?» – спросил Голдберг.

Официально Вашингтон пока не подтвердил, что сделка уже согласована или запланирована на дату. Впрочем, масштаб подготовки – от привлечения спецподразделений до инженерных расчетов и выявления новых потенциальных целей – свидетельствует, что в Вашингтоне относятся к этому сценарию серьезно.

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