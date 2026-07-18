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Axios: США направят в Израиль десятки самолетов для усиления ударов по Ирану

  • 18.07.2026, 1:12
Axios: США направят в Израиль десятки самолетов для усиления ударов по Ирану
Иллюстрационное фото

США могут начать наносить удары в ближайшие дни.

США уведомили Израиль, что направят в страну десятки самолетов–заправщиков из-за возможного расширения военных действий против Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американские и израильские источники.

Сейчас в Израиле размещено около 30 самолетов–заправщиков в аэропорту Бен-Гурион около Тель-Авива и примерно столько же — в Рамоне на юге страны. По информации Axios, США хотят направить в Израиль еще несколько десятков самолетов, чтобы увеличить их число до того уровня, который был в начале конфликта с Ираном.

Президент США рассматривает возможность начать массированные атаки на Иран, пишет Axios. Среди обсуждаемых вариантов — бомбардировки объектов иранской инфраструктуры, в том числе электростанций, ядерных объектов и строящегося подземного комплекса Пикакс-Маунтин. По словам источников Axios, США могут начать наносить удары в ближайшие дни. При этом окончательного решения Дональд Трамп еще не принял.

В последние несколько дней США наносят удары по иранским объектам в Ормузском проливе и на южном побережье страны. Американские военнослужащие разбомбили как минимум семь мостов в портовом иранском городе Бендер-Аббас, отмечает Axios. Иран в ответ атакует американские базы в Иордании, Катаре, Бахрейне, Ираке и Кувейте.

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