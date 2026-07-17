Генпрокурор Украины опубликовал видео покушения на олигарха в Монако 17.07.2026, 23:26

Фото: BudgetTravel

Камеру установили исполнители, чтобы иметь видеоподтверждение выполнения заказа.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко опубликовал видео взрыва в Монако, в результате которого пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и члены его семьи. По его словам, камеру установили исполнители, чтобы иметь видеоподтверждение выполнения заказа.

«Благодаря профессиональной работе специалистов Службы безопасности Украины удалось восстановить одно из ключевых доказательств, которое подозреваемые пытались уничтожить.

Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую исполнители заранее установили недалеко от места преступления, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Несмотря на то, что это доказательство было удалено, специалисты СБУ смогли его восстановить», — заявил генпрокурор.

На опубликованных кадрах человек в толстовке и прикрывающей лицо панаме оставляет на ступенях здания темный то ли рюкзак, то ли пакет и уходит. Вскоре появляются трое — двое взрослых и подросток, в момент, когда они начинают подниматься по ступенькам, раздается взрыв.

«Продолжаем работать над установлением всех обстоятельств преступления, роли каждого причастного и привлечением виновных к ответственности. Ни одно доказательство не останется без внимания следствия». — написал под видео Кравченко.

Напомним, взрыв в Монако произошел вечером 29 июня. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда домой возвращались трое жильцов — мужчина, женщина и 13-летний подросток. Все они получили серьезные травмы.

Целью нападения был предприниматель украинского происхождения Вадим Ермолаев, имеющий также гражданство Кипра. Вместе с ним пострадали его спутница и сын.

Подростка доставили в детскую больницу Lenval в Ницце. Двух взрослых госпитализировали в университетскую клинику города. По последней информации, угрозы жизни мужчины больше нет, тогда как состояние женщины врачи по-прежнему оценивают как тяжелое.

Вадим Ермолаев живет в Монако не менее четырех лет. В конце 2023 года украинские власти включили его в санкционный список, объяснив это ведением бизнеса в аннексированном Россией Крыму.

7 июля украинские СМИ сообщили, что под Киевом было найдено тело женщины, которую подозревали в покушении на Ермолаева. По делу уже задержаны два подозреваемых. Один из них — действующий офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины, другой — бывший сотрудник правоохранительных органов. Позднее эту информацию подтвердили украинские силовые ведомства.

Сам пострадавший украинский бизнесмен обвинил в покушении на себя и своих родных офицеров ГУР. Ермолаев подчеркнул, что «полностью осознает серьезность этих обвинений» и обнародует их публично, поскольку считает, что «они должны стать предметом полного, независимого и прозрачного расследования». Он обратился к властям Монако, Украины и Франции, а также к соответствующим международным организациям с просьбой гарантировать защиту его семьи, близких, свидетелей, его адвокатов и всех причастных к этому делу, «пока все виновные, включая заказчика этого преступления, не будут выявлены и привлечены к ответственности».

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