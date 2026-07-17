Белорус официально работал меньше пяти минут в день 3 17.07.2026, 22:30

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Рабочий день длился всего 4 минуты 48 секунд.

Во время проверки одной из организаций в Беларуси выяснилось, что сотрудник, ответственный за внутренний контроль за обработкой персональных данных, официально имел рабочий день продолжительностью всего 4 минуты 48 секунд, сообщил Национальный центр защиты персональных данных.

По результатам проверки, за такое короткое время невозможно эффективно выполнять возложенные обязанности. Кроме того, даже эти несколько минут сотрудник проводил вне офиса нанимателя.

В Национальном центре защиты персональных данных отметили, что такой формальный подход к организации работы ответственного специалиста стал одной из причин серьезных нарушений законодательства о защите персональных данных, выявленных в деятельности проверенной организации.

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