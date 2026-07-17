Этот человек оставил Россию без бензина 9 17.07.2026, 13:54

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Роберт Бровди, он же Мадяр

Несколько историй о «Мадяре» — командующем Силами беспилотных систем Украины

В 2026 году удары ВСУ по российским тылам вышли на новый уровень. Из-за обстрелов НПЗ и нефтебаз в России возник острый бензиновый кризис. Ударами по логистике украинцы устраивают блокаду Крыма, где не хватает топлива, света, а иногда воды и связи. Из-за атак на суда в Азовском море российские власти были вынуждены закрыть Керченский пролив, что ударит не только по снабжению Крыма, но и по экспорту сельхозпродукции.

Дальнобойные удары планируют и осуществляют, в первую очередь, Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ. Год назад командующим СБС стал Роберт Бровди по прозвищу «Мадяр» (то есть «мадьяр» или «венгр»). До войны он был бизнесменом, в 2022 году пошел в армию добровольцем, а потом создал эффективное подразделение БПЛА «Птицы Мадяра», пишут «Важные истории».

Что «Мадяр» делал до войны

Роберту Бровди 50 лет, он родился на самом западе Украины — в Ужгороде Закарпатской области. Свое прозвище он получил из-за венгерских корней.

По словам Бровди, свои первые деньги он заработал в школе «попытками чем-то торговать». «Бизнес — это то, чему я полностью и безраздельно посвятил 16 лет своей жизни. Я занимался всем: от производства до строительства, от девелоперства к ретейлу», — говорил он в 2011 году.

В 2008 году он свернул строительный бизнес и занялся торговлей зерном. В 2013–2014 годах входил в правление Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ).

В 2010-х Бровди возглавлял закарпатское отделение партии «Фронт перемен» Арсения Яценюка — украинского премьер-министра в 2014–2016 годах. Также он был депутатом Закарпатского областного совета.

Главное хобби командующего СБС — живопись. Бровди давно коллекционирует картины, а его фонд «БровдиАрт» поддерживает украинских художников. «Я вырос в семье интеллигентов, и у нас в Закарпатье вместо ковров на стенах всегда висели картины закарпатских художников», — рассказывал он. Еще Бровди восстанавливает и коллекционирует ретроавтомобили.

Как у «Мадяра» появились «Птицы»

Еще до начала полномасштабного вторжения, 7 февраля 2022 года, Бровди записался в тероборону. «Все понимали, что война так или иначе неотвратима», — вспоминает он. В начале войны его назначили командиром мотострелкового взвода, подразделение участвовало в эвакуации жителей из пригородов Киева — Бучи, Ирпеня и Бородянки.

В апреле Бровди перебросили на херсонское направление. По словам военного, ему не нравилось лежать в окопе в ожидании обстрела. Бровди на свои деньги купил несколько дронов — таких же, как когда-то своим детям, — и начал заниматься аэроразведкой. «Эта идея сначала развивалась исключительно с точки зрения самосохранения», — объясняет Бровди. Идея была в том, чтобы передавать данные о расположении россиян артиллеристам: те могли нанести удар по противнику и предотвратить атаки по украинским позициям.

Уже в мае Бровди создал небольшое подразделение аэроразведки — «Птицы Мадяра» (по-украински — «Птахи Мадяра»). Военные начали собирать донаты и закупать на них дроны. Вскоре дроноводы стали крепить на БПЛА боеприпасы и сбрасывать их на живую силу и технику противника. Один из первых постов в телеграм-канале «Мадяра» — видео такого сброса в сентябре 2022 года.

Следующим этапом стало «изобретение» небольших дронов-камикадзе, управляемых «от первого лица», — так называемых fpv-дронов. Идею предложил знакомый одного из бойцов «Птиц Мадяра», участвовавший в гонках fpv-дронов. Сначала операторы тренировались без боеприпасов, а в качестве мишеней использовали презервативы, наполненные водой и подвешенные на деревья. Позднее к дронам стали крепить гранаты. Заслуга Бровди в том, что он быстро осознал огромный потенциал дронов как основного средства поражения, а не только разведки, считает полковник ВСУ в отставке Виктор Кевлюк.

«Птицы Мадяра» защищали Бахмут, участвовали в контрнаступлении 2023 года, поддерживали высадку десанта в Крынках на левом берегу Днепра, летом 2024 года отражали наступление россиян в Харьковской области, а потом на покровском направлении. Подразделение постоянно росло, к декабрю 2024 года оно стало отдельной 414-й бригадой СБС. В июне 2025 года Владимир Зеленский назначил Бровди, уже ставшего Героем Украины, командующим СБС.

«Я встречал ребят из подразделения “Птицы Мадяра”, все они очень хорошо экипированы, до мельчайших деталей. Их операции невероятно хорошо организованы», — рассказывал военнослужащий ВСУ. «Назначить командиром [СБС] человека, который знает все процессы и понимает, как работают дроны, было правильным решением. <...> Всё просто: раз название “Птиц Мадяра” наводит ужас на наших врагов, значит, мы движемся в правильном направлении», — говорил в августе прошлого года боец другого подразделения БПЛА.

Как «Мадяр» командует СБС

Возглавив СБС, Бровди стал «одним из главных архитекторов» ударов по глубокому российскому тылу, отмечает Виктор Кевлюк: «[Его назначение] сделало возможным систематические дальнобойные удары по российским НПЗ, аэродромам, складам, объектам ВПК и логистическим центрам. Многими атаками на Московский регион он командовал лично». В операциях участвуют и другие украинские службы — ГУР, СБУ, Силы специальных операций и т. д. — но именно СБС под командованием Бровди обеспечивают ударам масштаб и регулярность, считает эксперт.

Главным итогом ударов вглубь России стал масштабный топливный кризис. «Важные истории» публиковали истории россиян о том, как они справляются с кризисом, рассказывали, почему власти не могут обеспечить бензином даже Москву, и объясняли, что теперь будет с ценами на остальные товары.

Удары по глубокому тылу — не единственный успех Бровди на посту главы СБС. Вот чего еще ему удалось добиться.

Килл-зона. Сам Бровди в мае оценивал глубину килл-зоны в 25 км в обе стороны — на этих участках бойцы не могут свободно передвигаться без высокого риска попасть под удар дрона. Техника в килл-зоне практически не встречается. Задача-максимум для ВСУ — расширить килл-зону на весь фронт, а не только на участки, где идут активные боевые действия. Этот проект в Минобороны Украины назвали «Линией дронов». «Пока мы еще далеки от полного смыкания сплошной "Линии дронов" вдоль всей полосы фронта, но движемся быстрее, чем планировали», — говорит Бровди.

Миддл-страйк. В мае этого года украинцы резко нарастили удары по так называемым ближним тылам российской армии — до 200–250 км от линии фронта. Сначала говорилось в основном об атаках на военный и грузовой транспорт на сухопутном коридоре из Ростовской области в Крым. В итоге под ударами оказались практически все оккупированные территории, в том числе сам Крым. Мы подробно писали о миддл-страйках и о том, как с их помощью ВСУ создают блокаду Крыма.

Захват Азовского моря. В начале июля украинские беспилотники начали атаковать российские суда в Азовском море — в основном танкеры, перевозящие топливо в Крым. Число пораженных целей перевалило за сотню, после чего Россия закрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское море с Черным, а значит, и с портами Крыма. Тогда украинцы начали атаковать танкеры в Черном море, в том числе и морскими дронами.

Подход Бровди к управлению СБС, а до этого — «Птицами Мадяра», можно назвать одновременно бизнесовым и математическим. Еще в конце 2022 года он сравнивал свою работу в подразделении с бизнесом по продажам, где окончательная цель — найти и уничтожить противника: «Это законченный цикл бизнеса, где ты просто каждый раз совершенствуешь продукт». Также командующий говорит о роли команды и «экосистемы». «Когда американцы <...> спрашивают: “Какой дрон лучший?”, я говорю им, что лучший дрон — это экосистема. Для “килла” одного оператора за его спиной должна работать целая машина», — говорил Бровди.

Сейчас у СБС есть онлайн-табло, где каждый день публикуется статистика пораженных целей как в целом по роду войск, так и по каждому подразделению. По словам Бровди, все удары фиксируются на видео, а прежде чем попасть в статистику, каждое попадание проходит строгий аудит: «Из числа пилотов, которые потеряли возможность выполнять боевые задачи <...> мы составили аудиторский орган, который сидит на командных пунктах, и до подачи материала, подтверждения материала в систему верификации самостоятельно проверяет достоверность поданной информации». В некоторых подразделениях отсеивается до 40% поданных целей.

Одна из главных задач СБС — уничтожение живой силы противника. Перед «Мадяром» поставлена задача уничтожать больше 30 тыс. россиян в месяц, чтобы потери превышали темп набора контрактников. «На живую силу установлен план — 30% от всех целей, которые поражаются Силами беспилотных систем. На сегодняшний день группировка выполняет этот план на 34%», — рассказывал Бровди в апреле. Кроме того, в СБС планируют ввести «Стандарт 10», по которому каждый ударный экипаж должен иметь 10 зафиксированных попаданий по живой силе противника в месяц. Сейчас средний показатель — около трех. «Нет такого участка фронта, где за месяц нельзя уничтожить 10 оккупантов», — уверен Бровди.

Командующий СБС подчеркивает, что важно фиксировать и анализировать не только попадания, но и неудачные вылеты. Это позволяет понять, сколько дронов и боеприпасов было израсходовано, какие БПЛА наиболее эффективны и т. д. На основе собранной статистики Бровди подсчитал стоимость одного уничтоженного российского военного — $882.

Как «Мадяр» стал звездой соцсетей

Роберт Бровди с первого года войны много и интересно рассказывает о своей работе. Его главные медийные активы — телеграм-канал на 577 тыс. подписчиков и YouTube-канал на 481 тыс. Если в YouTube «Мадяр» ограничен строгими правилами, запрещающими жестокие кадры, то в «Телеграме» он регулярно выкладывает подборки «киллов» российских военных и ведет рубрику «Йоблик дня». В нее попадает, вероятно, самое «зрелищное», на взгляд Бровди, убийство.

У многих видео и текстов «Мадяра» есть собственная манера. Так, российских военных он давно называет «хробаками» — червями, на которых охотятся «Птицы Мадяра». Операцию по изолированию Крыма он назвал «МоЛоЧКо» — «Москва ляжет через Крым». Во время мятежа Евгения Пригожина Бровди выпустил видео, на котором он слушает заявления Пригожина и Владимира Путина, запасшись попкорном.

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