Бывший глава МВД Украины Клименко станет секретарем СНБО
- 17.07.2026, 14:27
Он сменит Умерова.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначит бывшего министра внутренних дел Украины Игоря Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом Зеленский сообщил по итогам встречи с Клименко в пятницу, 17 июля.
Владимир Зеленский поблагодарил Игоря Клименко за работу в системе Министерства внутренних дел, отметив, что тот эффективно реагировал на многочисленные вызовы. Глава государства подчеркнул, что ожидает от нового секретаря СНБО слаженной работы сектора безопасности и обороны:
«Главное — максимально результативная координация между всеми составляющими в секторе безопасности и обороны и ежедневный контроль за выполнением решений».
По словам президента, каждый государственный орган должен работать максимально четко для достижения поставленных целей. Особое внимание Игорь Клименко должен уделить контролю за выполнением решений СНБО и Ставки Верховного Главнокомандующего.
Президент также определил конкретные направления, которые станут приоритетными для Игоря Клименко на новой должности. Отдельной задачей станет координация оборонных производств. Владимир Зеленский подчеркнул:
«Каждое решение СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленные сроки».
Напомним, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) является Рустем Умеров. Он был назначен на эту должность 18 июля 2025 года.