«Это отличительная национальная черта белорусов» 3 17.07.2026, 8:29

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Россиянка поделилась впечатлениями о нашей стране.

Россиянка из Якутска переехала с мужем-белорусом в 2023 году в один из райцентров Гомельской области.

Она рассказала о плюсах и минусах жизни в Беларуси, а также о том, как попала в список тунеядцев, пишет «Салiдарнасць».

«Обязательно нужно узнать, где у вас в городе находится комиссия, чтобы не попасть в «списки тунеядцев»

Виктории 35 лет. С мужем они купили однокомнатную квартиру в небольшом белорусском городе, так как в большом жить не хотят. Она рассказала о том, как обстоят дела с работой в их городе.

— Если работа, не требующая высокой квалификаций, например консультант в магазине, то, насколько я знаю, в нашем городе зарплата от 800 до 1200 белорусских рублей.

Естественно, больше всего работы находится в областных центрах. Наверное, молодежь, которая ищет работу, должна переезжать именно в такие города, где есть больше развития.

Сама Виктория работает удаленно в РФ. Она рассказала, как попала в Беларуси в базу тунеядцев.

— Сейчас в Беларуси есть закон о людях, которые не заняты в экономике. В этом случае на вас накладываются дополнительные обязательства. Это выражается в повышенных коммунальных тарифах.

К примеру, вот наши коммунальные платежи за однокомнатную квартиру — 89 руб. за зимний месяц. Когда меня внесли в списки людей, не занятых в экономике, наши коммунальные платежи стали в два раза больше — уже 189 руб.

Также россиянка показала счет за электричество — 38,87 рублей, и отметила, что за газ у них выходит вообще незначительная сумма.

— Домашний интернет и мобильная связь оплачиваются вместе, выходит в месяц порядка 65 рублей. Точно знаю, что, по крайней мере, в Якутске гораздо больше.

Я на полставки работаю удаленно в РФ. Поскольку между Россией и Беларусью есть договоренности, то налоги, которые вы платите в России, засчитываются. Для этого должен быть официальный трудовой договор и различные справки с места работы. Тогда вы не попадаете в «списки тунеядцев».

Но здесь я столкнулась с некоторой бюрократией: в налоговой прекрасно знают, какие у меня доходы, но комиссия (комиссия по содействию занятости — прим.) об этом не знает. Туда нужно отдельно нести справки с вашего места работы.

Первый год я отчитывалась по доходам только в налоговую. А потом узнала, что, оказывается, уже давно нахожусь в «списках тунеядцев», и мне нужно было сходить в эту комиссию, предоставить туда документы, после чего мне делали перерасчет.

Если вы работаете в другой стране, обязательно нужно узнать, где у вас в городе находится эта комиссия, и подать туда все документы, чтобы не попасть в «списки тунеядцев».

«Здесь только разные виды очень вкусных сыров, очень вкусных колбас, сгущеночка»

Разные аспекты жизни в Беларуси россиянка сравнивает с российской Сибирью, в нескольких городах которой сама жила или бывала. Например, медицинское обслуживание, по ее словам, в белорусском регионе примерно такое же.

— Хотелось бы отдельно отметить, что для граждан России любое лечение в Беларуси абсолютно бесплатное, если у вас есть вид на жительство.

Если взять нашу поликлинику, то, допустим, в Якутске всегда есть электронная очередь. Здесь электронные очереди работают не всегда. Записаться к бесплатному врачу довольно проблематично, особенно если это узкий специалист.

Отношение медиков к людям отметила только как положительное. Отдельно хотелось бы сказать о платной медицине, она дешевле, чем в России.

Например, консультация у специалиста — эндокринолога, окулиста, гинеколога — стоит порядка 45 рублей. Мне кажется, в России сейчас таких цен нет. В Якутске точно нет. И в Новосибирске, где я жила, точно нет.

Больницы особо не отличаются, они примерно одинакового уровня. В Минске, возможно, чуть лучше. Я делала операцию в Гомельской областной больнице. В России лежала только в больнице в Томске.

В Гомельской больнице был вариант размещения в платной палате, где я и лежала. И это, конечно, прибавляет комфорта к пребыванию, поскольку в общих палатах было достаточно много людей. Думаю, если бы я лежала в общей палате, у меня было бы совсем другое впечатление.

Еще, что поразило, у меня была плановая операция. У нас в Якутске сегодня приходишь, завтра у тебя операция, через 3 дня на выписку, потому что мест нет. Здесь было не так. Я легла в больницу, прошло 2 дня, в которые в целом ничего не происходило, у меня взяли какие-то анализы, и врач запланировал операцию через пару дней.

После нее я еще целую неделю лежала в больнице, восстанавливалась. Под конец уже просто хотела уйти оттуда, потому что ну сколько можно. Может, у них существует какой-то протокол, что нужно полежать в больнице обязательно 10 или 14 дней, не знаю.

Среди плюсов россиянка отметила цифровую свободу, то, что не нужно учить язык, климат, по сравнению с Якутском, также продукты.

— Здесь все очень вкусное. Конечно, есть и российские производители, но очень много местных производств, и у них продукция просто высочайшего качества.

На полках вы не увидите никаких сырных продуктов. Мне кажется, здесь такое не уважают. Здесь только разные виды очень вкусных сыров, очень вкусных колбас, сгущеночка.

Мне нравятся белорусские конфеты. Тут довольно много популярных фабрик, например, «Коммунарка», «Спартак», «Красный пищевик».

И что не может не радовать, все очень качественное. Вы можете прийти в магазин, взять любой сыр, любой йогурт с закрытыми глазами, и, скорее всего, все будет вкусно.

«Если кто-то качает права, значит, это россияне»

Самих белорусов россиянка описывает как «очень добросовестных, трудолюбивых, честных».

— Еще один стереотип или устойчивое представление, что здесь очень чисто. Это действительно так. Здесь очень чисто не потому, что не мусорят, а потому, что хорошо убирают. И это заметно сразу.

В Беларуси очень много различных субботников. Некоторые субботники обязательные. Бюджетные организации выделяют день или какое-то количество времени на то, чтобы их работники просто вышли в общественные места и наводили порядок.

Здесь это общепринято, и, мне кажется, это как раз и есть залог того, что здесь очень чисто на улицах.

Еще хотелось бы отметить то, что в целом люди придерживаются правил, и это чувствуется на разных уровнях. Например, если проводится какое-то массовое культурное мероприятие, допустим, в 6 часов начинается концерт, длится до 11, потом фейерверк и с 11 до 12 дискотека.

В центре города все развлекаются, очень много людей обычно собирается, но в 12.15 будет такая тишина, как будто ничего не было. То есть все знают, что заканчивается в 12, выключается аппаратура, и люди расходятся.

И я ни разу не видела никаких скандалов, каких-то больших разборок на общественных мероприятиях. Люди спокойно расходятся по домам. Честно говоря, я такого нигде не видела.

То есть здесь люди любят придерживаться правил, и это, я считаю, одна из отличительных национальных черт белорусов.

Я заметила, да и другие россияне отмечают, спокойствие, когда вы приезжаете в Беларусь. Когда сама приехала впервые, это даже тревожило немного первое время, потому что не могла понять, в чем проблема, почему никто не спешит, почему разговоры такие обыденные.

Но потом ты тоже как бы немножечко перенимаешь этот ритм, думаешь, зачем спешить, если все нормально, все в порядке, зачем задумываться о чем-то глобальном, о чем-то тревожащем, на что ты, собственно говоря, не можешь повлиять? Вот такой вайб я заметила.

Ни разу не видела даже ругани на повышенных тонах на улице. Скорее всего, это связано с общей миролюбивостью белорусов, про которую многие говорят.

Вы здесь не услышите, как кто-то качает права громогласно. Если кто-то качает права, значит, это россияне.

Когда ты находишься в этой атмосфере, сам начинаешь ловить себя на том, что в целом нет никакого смысла выяснять отношения, не нужно, как говорится, накалять градус.

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