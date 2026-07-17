БАТЭ и минское «Динамо» прошли дальше в еврокубках

БАТЭ и минское «Динамо» прошли дальше в еврокубках2
- 17.07.2026, 7:56
Оба клуба победили в серии пенальти.
Минское «Динамо» прошло дальше в Лиге конференций. Команда Александра Шагойки в Скопье сначала обыграла «Силекс» из Северной Македонии в основное время, а затем оказалась сильнее в серии пенальти.
Проиграв в первом матче со счетом 0:1, минчане должны были обязательно выигрывать хотя бы с минимальным счетом, и с этой задачей справились: забитый на 16‑й минуте гол Евгения Малашевича оказался единственным.
Поскольку по итогам двух матчей счет сравнялся, а дополнительное время результата также не дало, дело дошло до серии 11-метровых. В ней оказались белорусские футболисты.
«Динамо» победило со счетом 6:5.
БАТЭ также пробился во второй раунд Лиги конференций. Борисовский клуб в серии пенальти обыграл албанский клуб «Эльбасани».
Основное время матча закончилось сухой ничьей 0:0, а поскольку в первом матче также была зафиксирована ничья со счетом 1:1, то после дополнительного времени была назначена серия пенальти.
В ней сильнее оказались борисовчане — 5:4 в их пользу.