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БАТЭ и минское «Динамо» прошли дальше в еврокубках

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  • 17.07.2026, 7:56
БАТЭ и минское «Динамо» прошли дальше в еврокубках
Фото: fcbate.by

Оба клуба победили в серии пенальти.

Минское «Динамо» прошло дальше в Лиге конференций. Команда Александра Шагойки в Скопье сначала обыграла «Силекс» из Северной Македонии в основное время, а затем оказалась сильнее в серии пенальти.

Проиграв в первом матче со счетом 0:1, минчане должны были обязательно выигрывать хотя бы с минимальным счетом, и с этой задачей справились: забитый на 16‑й минуте гол Евгения Малашевича оказался единственным.

Поскольку по итогам двух матчей счет сравнялся, а дополнительное время результата также не дало, дело дошло до серии 11-метровых. В ней оказались белорусские футболисты.

«Динамо» победило со счетом 6:5.

БАТЭ также пробился во второй раунд Лиги конференций. Борисовский клуб в серии пенальти обыграл албанский клуб «Эльбасани».

Основное время матча закончилось сухой ничьей 0:0, а поскольку в первом матче также была зафиксирована ничья со счетом 1:1, то после дополнительного времени была назначена серия пенальти.

В ней сильнее оказались борисовчане — 5:4 в их пользу.

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