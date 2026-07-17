Один белорус перестал быть папой пятерых детей, а другой стал отцом шестерых 17.07.2026, 8:33

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Громкие случаи установления отцовства в Беларуси.

Эксперты-генетики Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси помогают жителям страны устанавливать правду об отцовстве (а порой и материнстве). В одних случаях это помогает наладить отношения в семьях, в других, к сожалению, разрушает их, в третьих служит восстановлению справедливости в ряде вопросов – например, в наследовании.

«Комсомолка» вспомнила громкие случаи установления отцовства в Беларуси по ДНК-экспертизе.

Отцы пятерых и четверых детей из Беларуси сделали ДНК-экспертизу после ссор с женой

Нередко ссоры жены и мужа приводят последнего к решению о ДНК-экспертизе. Так, в Минской области мужчина вместе с супругой воспитывали пятерых несовершеннолетних детей. В момент очередной ссоры белорус услышал от супруги признание, что он не является их отцом. Для проверки сказанного мужчина решился на генетическую экспертизу. И эксперты-генетики управления Госкомитета судэкспертиз по Минской области исключили отцовство мужчины в отношении всех несовершеннолетних.

Сходный случай имел место в Брестской области. Вместе с бывшей супругой обратившийся в суд житель региона воспитывал четверых детей. Во время ссоры женщина сказала, что он не является их отцом, и мужчина пошел на проведение генетической экспертизы. В момент исследования биологических образцов белоруса и четверых детей специалистами было исключено биологическое родство мужчины по отношению к детям.

«Результаты экспертизы стали основанием для исключения из записи акта о рождении детей сведений о его отцовстве», - добавили тогда в ГКСЭ.

А другой отец засомневался в отцовстве четверых детей. Это произошло после того, как их мать обратилась в суд с просьбой о взыскании с 41-летнего экс-супруга алиментов на содержание несовершеннолетних (а мужчина не оказывал никакой материальной помощи на содержание детей).

Выяснилось, что в последние годы бывшая жена перестала давать возможность мужчине видеться с детьми без объяснения причин. Однажды она заявила, что дети не его. И во встречном иске мужчина попросил суд исключить из акта о рождении детей запись об его отцовстве. Чтобы решить вопрос, касающийся биологического родства, суд назначил судебную медицинскую генетическую экспертизу в управлении ГКСЭ по Могилевской области. Исследование ДНК исключило биологическое отцовство ответчика по отношению ко всем четверым детям.

Белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство

Уже несколько раз 41-летний житель Брестской области обращался в ГКСЭ по вопросам своего отцовства. Первый раз - в 2016 году. Тогда специалисты проводили исследование биологического материала троих несовершеннолетних детей, устанавливая отцовство заявителя к ним. Результаты подтвердили родство белоруса.

А спустя девять лет мужчина вновь пришел за генетической экспертизой еще к двум мальчикам и девочке. И в этот раз биологическое отцовство было подтверждено. В ведомстве допускают, что данное обращение белоруса может быть не последним.

Два белоруса точно знали, кто из них отец ребенка, но ДНК-тест дал неожиданный результат

А однажды в суд обратился белорус, который утверждал, что является биологическим отцом несовершеннолетнего мальчика. При этом на момент рождения ребенка его мать была в браке за другим мужчиной, и имя супруга автоматически внесли в запись акта о рождении. Истец попросил установить его отцовство.

На суде и мать мальчика, и ее законный муж единогласно подтвердили это, поддержали требования истца, согласились на генетическую экспертизу. Но результаты исследования полиморфизма ДНК, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области, полностью перевернули ход дела. Выяснилось, что биологическое отцовство истца, который был так уверен в своей правоте, полностью исключено. Однако на 99,99% подтвердилось биологическое отцовство супруга женщины, который утверждал, что ребенок не от него.

А вот случай из Гродно, когда женщина вынудила бывшего мужа сделать ДНК на отцовство, но сама попалась на лжи: один из двух сыновей мужчины оказался для мужчины не родным.

Как пишет «Гродзенская праўда», у пары из Гродно в браке родился сын, но через какое-то время супруги развелись. Мужчина женился снова, а бывшей супруге исправно платил алименты. Однако гродненка злилась на экс-супруга и, когда у него во втором браке родился мальчик, стала наговаривать, мол, второй сын не его, так «гадалка нагадала».

Тогда мужчина обратился в УГКСЭ по Гродненской области и сделал сразу два теста ДНК на установление отцовства. В итоге выяснилось, что младший ребенок, действительно его сын, а вот с мальчиком, рожденным в первом браке, у него нет биологического родства.

Мужчина решил по фото из соцсетей, что ребенок не похож на него

Житель Толочинского района в 2017 году добровольно зарегистрировал факт своего отцовства в отношении несовершеннолетнего ребенка. Спустя некоторое время он, изучая фотографии подросшего ребенка, размещенные в соцсетях, пришел к выводу об отсутствии портретного сходства с ним. Это стало для него основанием для сомнений в биологическом отцовстве.

- Мужчина потребовал в судебном порядке исключить сведения о нем как об отце из записей актов гражданского состояния в сельском исполнительном комитете и органах ЗАГС, - отметили в Госкомитете судэкспертиз Беларуси.

Суд назначил генетическую экспертизу, расходы на ее проведение в соответствии с законодательством, были возложены на самого усомнившегося мужчину-истца. И вероятность отцовства составила 99,9999999999977%, при том, что уже 99,99% в судебной генетике считаются однозначным подтверждением отцовства.

Отец пошел на экспертизу, чтобы спасти ребенка от детдома

36-летний житель Барановичей вместе с женой воспитывал семерых детей. Одна из девочек родилась до момента заключения брака. В свидетельства о рождении ребенка была указана фамилия матери, а данных об отце не было.

Когда в 2024 году многодетную мать осудили, направив для отбывания наказания в места лишения свободы, ребенок остался без опеки. Девочку поместили в учреждение здравоохранения, дальше ее ждало оформление в детский дом. Мужчина, чтобы вернуть дочь и доказать отцовство, обратился в суд. По назначенной судебной генетической экспертизе подтвердилось отцовство.

А в Могилеве 40-летний отец сделал ДНК-экспертизу, чтобы забрать сына из детдома. Но началось все с того, что мужчина усомнился в биологическом отцовстве к трехлетнему сыну, который носил его фамилию и отчество. На тот момент малыш и его старшая сестра находились в детских домах. Когда биологическое отцовство подтвердилось, папа забрал из детских учреждений и дочь, и сына

Белорусы делали ДНК-экспертизу после смерти своих отцов из-за наследства

Периодически именно работа экспертов-генетиков помогает установить вопросы наследования. Так, в ГКСЭ обратился житель Бреста, чтобы установить, является ли умерший в 2025 году мужчина его отцом. Проблема была в отсутствии юридического подтверждения родства.

Специалистам ГКСЭ на исследование поступили изъятые в соответствии с законодательством личные вещи умершего мужчины для выделения генотипа. Также поступил и биологический материал заявителя. И сравнительный анализ установил биологическое родство, что дало возможность белорусу юридически установить отцовство по отношению к наследодателю и реализовать права наравне с другими наследополучателями.

А жительница Гродно обратилась в Госкомитет судэкпертиз с просьбой установить биологическое родство двух ее сыновей с умершим мужчиной. Родители не состояли в официальном браке.

Поскольку биологические материалы предполагаемого отца для исследования отсутствовали, судебные эксперты отобрали биологические образцы у двух сыновей заявительницы и родного дяди предполагаемого отца. И результаты подтвердили факт биологического родства по мужской генетической линии. Так у гродненки появилась возможность оформить пенсию по потере кормильца на несовершеннолетних детей, а также для решения наследственных вопросов.

Родство пытались установить по фрагментам прижизненной биопсии отца

А в управлении ГКСЭ по Гродненской области было назначено проведение экспертизы по заявлению местной жительницы, просившей установить отцовство скоропостижно скончавшегося в 2024 году мужчины в отношении ее новорожденного ребенка. В браке с умершим она не состояла.

Единственным доступным для исследования биологическим материалом предполагаемого отца ребенка оказались предоставленные областным клиническим патологоанатомическим бюро парафиновые блоки с биопсийными фрагментами. Они были взяты еще при жизни мужчины в момент обследования в учреждении здравоохранения.

Уточняется, что парафиновые блоки представляют из себя помещенные в парафин кусочки различных органов, которые были предварительно обработаны парафином. К ГКСЭ обратили внимание, что скрупулезная работа специалистов ведомства и гистолога дала возможность определить генотип умершего мужчины и подтвердить факт родства.

Белорусский пенсионер спустя годы случайно нашел дочку на Дальнем Востоке

Об этом рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Еще в годы Советского Союза житель Бреста после окончания учебы был распределен на Дальний Восток. Там у него появилась девушка и друзья, но после отработки он решил вернуться на родину. Девушка отказалась уезжать с ним из-за больной мамы. Молодые люди какое-то время переписывались, но потом общение сошло на нет.

Спустя многие годы, уже будучи пенсионером без семьи и детей, белорус в родном Бресте встретил знакомого, с которым вместе работал на Дальнем Востоке. Мужчины разговорились и тот узнал, что еще тогда у его бывшей девушки спустя несколько месяцев после его отъезда родилась дочка. У брестчанина стала теплиться надежда, что этого его дочь.

К этому времени бывшая возлюбленная уже умерла и не могла ничего подтвердить, а вот вновь приобретенная дочка нашлась через знакомых и приехала в Беларусь. Они сделали генетическую экспертизу, которая подтвердила отцовство.

Белоруска родила троих детей, но ей пришлось провести ДНК-тест на… материнство

Необычный случай произошел в жизни жительницы Брестской области. Женщине пришлось сделать ДНК-тест, чтобы доказать, что дети, которых она родила, действительно, ее.

Когда-то влюбившись, белоруска переехала с мужем-афганцем к нему на родину. Там у супругов родилось трое детей. Однако по местным законам в документах несовершеннолетних был указан только отец. Но из-за волнений в стране семья решила вернуться в Беларусь. И уже тут возникла проблема с документами. Белоруске пришлось через генетический тест доказывать свое материнство, чтобы ее дети получили права граждан Беларуси.

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