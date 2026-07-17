«Лукашенко спал под кроватью»8
- 17.07.2026, 8:01
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Диктатор по своей натуре — трус.
Лукашенко пытается сформировать вокруг себя образ «мачо», однако белорусский диктатор по своей натуре труслив. Лукашенко до сих пор боится «призраков» событий 2020 года. Откуда берут корни страхи диктатора?
Telegram-канал «Ник и Майк» писал, что многие фобии белорусского диктатора связаны с детством:
— В детстве было много издевательств, конечно. Поговаривают, иногда приходилось даже прятаться на деревьях. В деревне его недолюбливали. Даже не всегда сразу брали играть в футбол. Но Лукашенко был уперт и дожидался момента вступить в игру, когда уходил кто-то из старших или еще что-нибудь приключалось с основными игрокам.
Многие из сегодняшних фобий Лукашенко — из детства.
Также «Ник и Майк» рассказывал показательную историю из 90-х, которая прекрасно характеризует диктатора:
— Ночевал Лукашенко с членами своего штаба в гостинице «Юбилейной». Так вот, он настолько боялся, что его могут пристрелить (паранойя, с которой человек живет), что спал под кроватью. В самом прямом смысле этого слова: кидал на пол одеяло и спал прямо на нем. Благо было лето и жара. Вот такой «крепкий орешек».
История подтверждена несколькими очевидцами событий.
Также Telegram-канал писал, что после успешной акции «пэйджер» Моссада, когда были взорваны боевики «Хезболлы», Лукашенко начал боятся стационарных телефонов:
— Усилилась паранойя не только в отношении мобильных устройств, но и стационарных телефонов. Если мобильные устройства – это угроза с Запада, то стационарные – с Востока. Восточная угроза куда более реальная, кстати.