Лукашенко велел чиновникам вернуться к бумаге и проводным телефонам 13 10.11.2025, 17:11

6,938

У диктатора паранойя — технологии кажутся заговором американских спецслужб.

— Давайте на бумажных носителях, как это было раньше, некоторые вещи будем определять. И народу слишком париться не надо: «Ах, персональные данные — номер телефона, еще что-то, адрес...» — цитирует правителя его пресс-служба.

Но и это еще не все. На совещании 10 ноября Лукашенко заявил, что необходимо сохранить проводную телефонную сеть.

— Это точно на серверах в Канаде или США не будет ваш разговор. В противном случае: ваш телефон лежит рядом — спецслужбы знают все, что у вас происходит. Включен, отключен — неважно.

