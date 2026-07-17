Черногория введет визы для белорусов 1 17.07.2026, 9:45

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С 1 октября 2026 года.

Черногория может ввести визы для белорусов с октября 2026.

Решение властями Черногории, связанное с введением визового режима с Беларусью и Россией, может быть принято с 1 октября 2026 года. Данная мера связана с намерением страны вступить в Евросоюз в 2028 году.

Визы, как ожидается, будут вводить постепенно. Сначала для граждан Беларуси и России, а затем – для Турции, Китая, ОАЭ, Катара.

Напомним, что белорусам при посещении Черногории не нужна была виза при условии пребывания не более 30 суток.

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