Крымский мост на прицеле 3 17.07.2026, 10:24

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Украинские удары превращают Крым в «ахиллесову пяту» России.

Крым остается ключевым плацдармом России со времен аннексии украинского полуострова в 2014 году. Однако сейчас его позиции становятся все более шаткими.

Как пишет The Economist, полная изоляция полуострова обеспечила бы Украине весомые аргументы на любых будущих переговорах. Украинские операции с применением дронов, нацеленные на стратегические объекты инфраструктуры Крыма, уже приносят ощутимый эффект.

Издание отмечает, что удары беспилотников направлены не только на инфраструктурные объекты, но и на автомобильные, железнодорожные и морские маршруты, связывающие полуостров с материковой Россией. По данным мониторинговой организации ACLED, из 692 атак, зафиксированных с 2022 года, свыше половины пришлось на последние 12 месяцев.

Керченский (Крымский) мост, который соединяет полуостров с Россией, остается одной из очевидных целей для Украины — из-за этого перевозка через него опасных грузов, в частности топлива, стала слишком рискованной. Движение большегрузного транспорта по мосту полностью запрещено. Морское сообщение также нарушено.

The Economist напоминает, что Черноморскому флоту РФ, который традиционно базировался в Севастополе, пришлось перейти в более удаленные порты. Кроме того, 13 июля Россия остановила судоходство через Азовское море — важнейший водный маршрут, через который проходит четверть российского зернового экспорта. Уже на следующий день Украина сообщила об ударах по 11 судам за одну ночь.

В издании также указывают, что российские войска в Крыму пока располагают запасами топлива и продовольствия, однако их пополнение теперь происходит медленнее. Местным жителям приходится делать запасы продуктов длительного хранения и часами простаивать в очередях за бензином по ночам.

Атаки украинских дронов не ограничиваются Крымом. В июне ACLED зафиксировала более 100 ударов вглубь российской территории. Российские власти заявили, что 13 июля якобы сбили 926 беспилотников, однако видео в соцсетях указывают, что как минимум часть из них все же достигла целей.

The Economist подчеркивает, что удары по нефтеперерабатывающим заводам и топливораспределительным сетям бьют по экспортным доходам России и провоцируют дефицит топлива в стране. Столь длинных очередей на заправках россияне не видели со времен последних дней существования СССР.

Издание также отмечает, что Россия впервые за долгое время начала терять территории. При этом с февраля 2022 года по 13 июля 2026 года потери убитыми среди российских военных составили от 367 000 до 602 000 человек — это 1–2% довоенного мужского населения страны призывного возраста.

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