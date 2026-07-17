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В загребском «Динамо» появится белорус

  • 17.07.2026, 10:48
В загребском «Динамо» появится белорус
Егор Молчан
Фото: Борис САМКОВИЧ

Но пока он будет играть за резервную команду.

Белорусский футболист Егор Молчан вошел в состав резервной команды загребского «Динамо» под руководством Йерко Леко.

Дубль «Динамо» начал подготовку к сезону. Но белорус пока не присоединился к команде — его приезд ожидается позже, отмечает сайт загребского клуба.

Чемпионат Хорватии в первой лиге (Д2) стартует 22 августа.

Молчан начинал 2026 год в минском «Динамо». Но он пропустил матчи Лиги конференции с «Силексом».

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