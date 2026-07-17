В загребском «Динамо» появится белорус
- 17.07.2026, 10:48
Но пока он будет играть за резервную команду.
Белорусский футболист Егор Молчан вошел в состав резервной команды загребского «Динамо» под руководством Йерко Леко.
Дубль «Динамо» начал подготовку к сезону. Но белорус пока не присоединился к команде — его приезд ожидается позже, отмечает сайт загребского клуба.
Чемпионат Хорватии в первой лиге (Д2) стартует 22 августа.
Молчан начинал 2026 год в минском «Динамо». Но он пропустил матчи Лиги конференции с «Силексом».