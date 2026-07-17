Что известно о новом премьер-министре Украины Сергее Корецком
- 17.07.2026, 11:25
Он стал третьим главой правительства с начала полномасштабной войны.
Верховная рада утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Он стал третьим главой правительства с начала полномасштабной войны и возглавил Кабинет министров в рамках масштабных кадровых перестановок, объявленных президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
48-летний Корецкий — инженер и экономист по образованию. До назначения он не занимал государственных должностей и не состоял ни в одной политической партии. По мнению аналитиков, именно это может стать его сильной стороной. Директор центра «Пента» Владимир Фесенко считает, что сочетание репутации «хорошего менеджера» и политической нейтральности дает новому премьеру преимущество.
Корецкий более 20 лет работает в энергетической отрасли. С мая 2025 года он возглавлял государственную компанию «Нафтогаз Украины», которая отвечает за значительную часть добычи, импорта и поставок газа в стране. Ранее руководил крупнейшей нефтяной компанией «Укрнафта», а до перехода в государственный сектор занимал руководящие должности в группе Continuum, сети автозаправок WOG и основал собственную сеть кофеен.
«Одной из первых задач нового премьер-министра станет подготовка страны к предстоящей зиме. После масштабных ударов по энергетической инфраструктуре в прошлом отопительном сезоне украинские власти стремятся укрепить энергосистему на фоне новых российских атак и дефицита средств противоракетной обороны», пишет агентство.
Зеленский уже подчеркнул, что «подготовка к зиме является приоритетом», и именно этому направлению новое правительство уделит первоочередное внимание.