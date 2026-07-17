Рейтинг Путина в России упал до рекордных показателей 1 17.07.2026, 11:19

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Из-за топливного кризиса.

Число россиян, положительно оценивающих работу российского диктатора Владимира Путина, за последнюю неделю снизилось сразу на пять процентных пунктов — с 71% до 66%, что стало минимальным показателем почти за четыре года (с осени 2022-го), пишет «Агентство. Новости» со ссылкой на данные исследования прокремлевского фонда Общественное мнение.

В последний раз позитивная оценка деятельности Путина в России снижалась на 5 процентных пунктов в конце сентября — начале октября 2022 года, когда диктатор объявил «частичную мобилизацию», пишут российские СМИ.

Негативно работу Путина в июле 2026 года оценили 16% опрошенных россиян, что также стало новым максимумом с начала вторжения РФ в Украину.

Доверие к Путину, как утверждают российские исследователи, также снизилось, но не столь резко — на 2 п.п. за неделю. 20% опрошенных заявили, что не доверяют диктатору, а 67% — доверяют. Оба показателя достигли этих уровней впервые с начала полномасштабной войны.

Всероссийский центр изучения общественного мнения также фиксирует снижение рейтинга Путина третью неделю подряд — до 65,1% (против 70,4% в середине июня). Уровень доверия россиян к главе Кремля, как утверждается, упал до 71% (против 76,7% в середине июня).

Причины падения рейтингов Путина можно объяснить темой, которую россияне назвали событием недели — дефицитом топлива. На второе место респонденты в РФ ставят тему войны в Украине, за которой следует проблема обстрелов территории РФ.

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