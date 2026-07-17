В России задержали Z-блогера Илью Ремесло
- 17.07.2026, 11:36
Он открыто критиковал Путина.
Российский пропагандист и Z-блогер Илья Ремесло задержан. Об этом сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Его адвокат Сергей Бадамшин подтвердил агентству задержание Ремесло и уточнил, что его везут в Москву для избрания меры пресечения — блогер живёт в Санкт-Петербурге.
18 марта Ремесло опубликовал в своём телеграм-канале пост с перечислением причин, по которым он перестал поддерживать Владимира Путина. Он раскритиковал большое число жертв на войне, ущерб экономике России, «удушение свободы Интернета и СМИ», а также большой срок пребывания Путина у власти и его отказ прислушиваться к мнению избирателей.
На следующий день блогера госпитализировали в психиатрическую клинику, по неподтверждённым данным близкого к силовикам телеграм-канала Mash — «по запросу третьих лиц». Ремесло вышел из клиники 17 апреля. В интервью Ксении Собчак он заявил, что в психиатрическую клинику его забрали при участии полиции.